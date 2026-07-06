У Француској бјесне пожари, евакуисано више од 10.000 људи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Француској је седам департмана на југу под црвеним степеном узбуне због веома високог ризика од шумских пожара, док је још 41 друго подручје под наранџастим степеном узбуне.
Велики пожар бесни у Источним Пиринејима, ватра је у Тревилаху прогутала најмање 4.600 хектара и шири се веома брзо, а људи из 26 општина добили су савет да се евакуишу, преноси БФМ.
До сада је из тог подручја евакуисано 10.000 становника, преноси Танјуг
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
36 мин0
Свијет
40 мин0
Свијет
47 мин0
Свијет
1 ч0
Најновије
17
14
17
13
17
10
17
09
17
08
Тренутно на програму