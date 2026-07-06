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У Француској бјесне пожари, евакуисано више од 10.000 људи

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 16:42

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Фото: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus

У Француској је седам департмана на југу под црвеним степеном узбуне због веома високог ризика од шумских пожара, док је још 41 друго подручје под наранџастим степеном узбуне.

Велики пожар бесни у Источним Пиринејима, ватра је у Тревилаху прогутала најмање 4.600 хектара и шири се веома брзо, а људи из 26 општина добили су савет да се евакуишу, преноси БФМ.

До сада је из тог подручја евакуисано 10.000 становника, преноси Танјуг

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Тагови :

Француска пожар

евакуација

ватра

Ватрогасци

Велики шумски пожар

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