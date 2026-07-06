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У великој акцији "Глобални ланац" ухапшено преко 1.000 особа

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 16:38

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Акција Глобални ланац
Фото: Evropol

У Европоловој акцији "Глобални ланац" која је трајала од 8. до 12. јуна, ухапшене су 1.024 особе, идентификовано је 2.070 жртава и потенцијалних жртава као и откривено 80 случајева фалсификовања докумената.

У Акцији је ухапшено 1.024 особе од чега су 334 због трговине људима, а 690 због других кривичних дјела, идентификовано је 2.070 жртава од којих су 1.908 одрасле особе, док је 162 малољетника.

Такође, отворено је и 465 нових истрага и откривено 80 случајева фалсификовања докумената.

"Резултати истраге указују на то да је велика већина жртава женског пола и одраслих, са 64,2% жртава трговине људима ради сексуалне експлоатације (20,9% присилни криминал, 11,3% присилни рад, 1,5% присилно просјачење, 2,1% други облици). Проценат малољетних жртава трговине људима ради сексуалне експлоатације је још већи, са 86,4% (6,2% присилни рад, 3% присилно просјачење, око 0,6% присилне криминалне активности као што је џепарење, 3,8% други облици). У многим од ових случајева, заштита жртава може бити изазовна, јер их често експлоатишу чланови породице", наводе из Европола.

Потенцијалне жртве углавном из Латинске Америке

Већина потенцијалних жртава пријављена је у 45 различитих земаља, док је већина њих из Колумбије, Аргентине, Венецуеле, Непала и Молдавије.

Акција спроведена широм свијета

У полицијској акцији која је спроведена у белгијским градовима Шарлроа и Вервијеу, ухапшено је 17 особа чиме је разбијен ланац трговине људима који је регрутовао малољетне дјевојке путем друштвених мрежа.

Према наводима, ухапшени су држали жртве заточеништву, присиљавајући их на сексуалне услуге широм Белгије и Француске.

Француска

У Француској су ухапшена два кинеска држављанина због сумње да су водили мрежу проституције у три салона за масажу у Лилу и Паризу.

Француска
Француска

Према наводима Европола, заплијењено је преко 73.000 евра у готовини, возила, луксузних премета.

Исланд

На Исланду, праћена су два мјеста за која се сумња да су служила за организовање проституције и да су била повезана са организованом криминалном групом. Током акције, снимљено је 50,а ухапшено 5 особа. Одузето је и 14.000 евра као и 13 мобилних телефона и 11 личних карата.

Исланд
Исланд

Ирска

У Ирској је током акције ухапшена је једна особа осумњичена за трговину људима у сврху сексуалне експлоатације и заплијењено преко 840.000 евра у готовини током претреса куће у Лимерику.

Ирска
Ирска

Сјеверна Македонија

У Сјеверној Македонији, жену са инвалидитетом, искористио је блиски члан породице, који ју је приморавао да проси, пратећи њене активности и одузимао јој новац.

Португал

У Португалу су ухапшена два држављанина Бразила и један Португалац због сумње да су доводили жене из Бразила под изговором рада у салонима за масажу, а потом их приморавали на проституцију у једном ноћном клубу.

Португал
Португал

Полиција је заплијенила ноћни клуб, 10.000 евра у готовини и три возила.

Украјина

Двије особе, оптужене су у Украјини, да су приморавале 13 особа са инвалидитетом из једног рехабилитационог центра на принудни рад.

Украјина
Украјина

У Кијеву је разбијена криминална група од четири осумњичена за искориштавање раде снаге.

Иначе, акција "Глобални ланац" фокусирана је на на трговину људима у сврху сексуалне експлоатације, присилног вршења криминалних дјела и присилног просјачења, са посебним фокусом на малољетне жртве.

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Тагови :

Европол

Акција Глобални ланац

хапшење

Трговина људима

малољетници

просјачење

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