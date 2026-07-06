У великој акцији "Глобални ланац" ухапшено преко 1.000 особа

Аутор:АТВ редакција
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У Европоловој акцији "Глобални ланац" која је трајала од 8. до 12. јуна, ухапшене су 1.024 особе, идентификовано је 2.070 жртава и потенцијалних жртава као и откривено 80 случајева фалсификовања докумената.
У Акцији је ухапшено 1.024 особе од чега су 334 због трговине људима, а 690 због других кривичних дјела, идентификовано је 2.070 жртава од којих су 1.908 одрасле особе, док је 162 малољетника.
Такође, отворено је и 465 нових истрага и откривено 80 случајева фалсификовања докумената.
"Резултати истраге указују на то да је велика већина жртава женског пола и одраслих, са 64,2% жртава трговине људима ради сексуалне експлоатације (20,9% присилни криминал, 11,3% присилни рад, 1,5% присилно просјачење, 2,1% други облици). Проценат малољетних жртава трговине људима ради сексуалне експлоатације је још већи, са 86,4% (6,2% присилни рад, 3% присилно просјачење, око 0,6% присилне криминалне активности као што је џепарење, 3,8% други облици). У многим од ових случајева, заштита жртава може бити изазовна, јер их често експлоатишу чланови породице", наводе из Европола.
Већина потенцијалних жртава пријављена је у 45 различитих земаља, док је већина њих из Колумбије, Аргентине, Венецуеле, Непала и Молдавије.
У полицијској акцији која је спроведена у белгијским градовима Шарлроа и Вервијеу, ухапшено је 17 особа чиме је разбијен ланац трговине људима који је регрутовао малољетне дјевојке путем друштвених мрежа.
Према наводима, ухапшени су држали жртве заточеништву, присиљавајући их на сексуалне услуге широм Белгије и Француске.
У Француској су ухапшена два кинеска држављанина због сумње да су водили мрежу проституције у три салона за масажу у Лилу и Паризу.
Према наводима Европола, заплијењено је преко 73.000 евра у готовини, возила, луксузних премета.
На Исланду, праћена су два мјеста за која се сумња да су служила за организовање проституције и да су била повезана са организованом криминалном групом. Током акције, снимљено је 50,а ухапшено 5 особа. Одузето је и 14.000 евра као и 13 мобилних телефона и 11 личних карата.
У Ирској је током акције ухапшена је једна особа осумњичена за трговину људима у сврху сексуалне експлоатације и заплијењено преко 840.000 евра у готовини током претреса куће у Лимерику.
У Сјеверној Македонији, жену са инвалидитетом, искористио је блиски члан породице, који ју је приморавао да проси, пратећи њене активности и одузимао јој новац.
У Португалу су ухапшена два држављанина Бразила и један Португалац због сумње да су доводили жене из Бразила под изговором рада у салонима за масажу, а потом их приморавали на проституцију у једном ноћном клубу.
Полиција је заплијенила ноћни клуб, 10.000 евра у готовини и три возила.
Двије особе, оптужене су у Украјини, да су приморавале 13 особа са инвалидитетом из једног рехабилитационог центра на принудни рад.
У Кијеву је разбијена криминална група од четири осумњичена за искориштавање раде снаге.
Иначе, акција "Глобални ланац" фокусирана је на на трговину људима у сврху сексуалне експлоатације, присилног вршења криминалних дјела и присилног просјачења, са посебним фокусом на малољетне жртве.
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