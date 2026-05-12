Ухапшен Мађар осуђен за силовање: Грађани пријавили гдје се скривао

12.05.2026 14:27

Један од најтраженијих бјегунаца у Европи ухапшен је на Тенерифима
Мађар (37) који је недавно ухапшен на Тенерифима, осуђен је због силовања малољетника.

Бјегунац је ухапшен након што је његов профил објављен на страници најтраженијих људи у Европи , наводи Европол.

Мађарски суд га је раније осудио на осам година затвора. Након хапшења на Тенерифима, бјегунац чека изручивање у Мађарску.

Ухапшен најтраженији бјегунац у Европи: Објављен снимак хапшења

Платформа "ЕУ Најтраженији" је иницијатива коју подржавају Европол и европска мрежа ФАСТ тимова за потрагу за бјегунцима. Циљ платформе је помоћи у проналажењу особа осумњичених или осуђених за тешка кривична дјела. Према наводима, једна анонимна дојава указала је на тачну локацију осумњиченог, након чега Мађарска и Шпанска полиција брзо реаговале и ухапсиле бјегунца.

