Грађани дијела БиХ од сада казне могу плаћати без одласка на шалтер

01.06.2026 21:47

Фото: Unsplash

Грађани Херцеговачко-неретванског кантона од 2. јуна 2026. године моћи ће саобраћајне новчане казне плаћати онлајн, захваљујући новој е-комерц услузи коју су успоставили Министарство финансија ХНК, Министарство унутрашњих послова ХНК и АСА Банка.

Уговор о покретању система електронског плаћања новчаних казни потписали су министар финансија ХНК Адил Шута, министар унутрашњих послова Маријо Марић те чланови Управе АСА Банке Алдијана Ракић и Хасан Хасић.

Нова услуга омогућиће физичким и правним лицима да одмах након издавања прекршајног налога од стране саобраћајне полиције изврше уплату казне путем званичне интернет странице МУП-а ХНК.

Из Владе ХНК истичу да је циљ пројекта успостављање ефикаснијег, транспарентнијег и сигурнијег система наплате новчаних казни, уз значајно поједностављење процедура за грађане.

Најављено је да ће у наредних шест мјесеци систем бити проширен и на друге врсте новчаних казни, а не само на оне из области саобраћајних прекршаја.

Приликом онлајн плаћања, корисници ће осим износа казне сносити и трошкове процесирања картичне трансакције.

Накнада ће износити најмање 1,25 КМ по трансакцији или четири одсто од укупног износа казне, зависно од тога који је износ већи.

