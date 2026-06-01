Logo
Large banner

Прекида се ватра - огласио се Доналд Трамп

Аутор:

АТВ
01.06.2026 22:01

Коментари:

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током 158. обиљежавања Националног дана сјећања, у Меморијалном амфитеатру на Националном гробљу Арлингтон, у понедјељак, 25. маја 2026. године, у Арлингтону, Вирџинија.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је данас да се разговори са Исламском Републиком Иран настављају убрзаним темпом, као и да су Хезболах и Израел постигли договор о прекиду ватре.

Он је ово објавио на друштвеној мрежи Трут одмах након што је потврдио постизање договора о прекиду ватре између Израела и Хезболаха.

Мореуз Баб ел-Мандеб

Свијет

Ако Иран затвори Врата жалости свијет тоне у ноћну мору

Трамп је саопштио данас да је обавио продуктивне разговоре са израелским премијером Бењамином Нетанјахуом и представницима Хезболаха, у којима је постигнут договор о обустави ватре и отказивању слања израелских трупа у либански главни град Бејрут.

"Имао сам веома продуктиван телефонски разговор са премијером Израела Бибијем Нетанјахуом. Трупе неће ићи у Бејрут, а све трупе које су биле на путу већ су враћене. Такође, преко високо позиционираних представника, имао сам веома добар разговор са Хезболахом. Они су се сложили да ће сва пуцњава престати - да их Израел неће напасти, као и да они неће напасти Израел", навео је Трамп у саопштењу на друштвеној мрежи Трут.

Израелски премијер Нетанјаху је данас издао заједничко саопштење са министром одбране Израелом Кацом у којем пријети бомбардовањем циљева Хезболаха у округу Дахије у Бејруту "након што је шиитска милиција поновила кршење примирја".

Мирјана Пајковић

Регион

Мирјана Пајковић након афере са експлицитним снимцима добила ново радно мјесто у Влади Црне Горе

Према наводима иранских државних медија, Техеран је данас суспендовао преговоре са САД у знак протеста због ширења израелске војне офанзиве у Либану.

"Ирански преговарачки тим ће суспендовати 'преговоре и размјену текстова преко посредника'", пренијела је агенција Тасним.

Агенција је раније објавила да би Техеран могао да размотри потпуно затварање Ормуског мореуза, кључне поморске руте кроз коју је прије рата пролазила петина свјетских залиха нафте, као и блокирање других поморских путева, укључујући мореуз Баб ел-Мандеб, да би казнила Израел и његове савезнике.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хезболах

Иран

Доналд Трамп

Израел Иран

Израел

Иран вијести

Иран најновије вијести

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Мореуз Баб ел-Мандеб

Свијет

Ако Иран затвори Врата жалости свијет тоне у ноћну мору

2 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Преговори са Ираном се убрзано настављају, Израел и Хезболах прекидају сукоб

3 ч

0
Плажа у Бразилу на којој је ајкула откинула ногу дјечаку.

Свијет

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК: Ајкула откинула ногу дјечку у Бразилу - спасиоце молио само ово

3 ч

0
Снимак обарања дрона Предатор

Свијет

Иран објавио снимак обарања америчког дрона

3 ч

0

  • Најновије

23

02

Дизел отишао испод 3 марке на неким пумпама

23

01

Пензионери нестрпљиво ишчекују поштара: Ево када почиње исплата пензија у ФБиХ

22

51

ЦИК БиХ: Странке масовно кривотвориле потписе за кандидатуру

22

50

Више особа убијено у стравичном случају породичног насиља: Рањен и полицајац

22

47

Овај предмет је имала свака кућа, а данас опет за њим луде

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner