Прекида се ватра - огласио се Доналд Трамп

Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је данас да се разговори са Исламском Републиком Иран настављају убрзаним темпом, као и да су Хезболах и Израел постигли договор о прекиду ватре.
Он је ово објавио на друштвеној мрежи Трут одмах након што је потврдио постизање договора о прекиду ватре између Израела и Хезболаха.
Трамп је саопштио данас да је обавио продуктивне разговоре са израелским премијером Бењамином Нетанјахуом и представницима Хезболаха, у којима је постигнут договор о обустави ватре и отказивању слања израелских трупа у либански главни град Бејрут.
"Имао сам веома продуктиван телефонски разговор са премијером Израела Бибијем Нетанјахуом. Трупе неће ићи у Бејрут, а све трупе које су биле на путу већ су враћене. Такође, преко високо позиционираних представника, имао сам веома добар разговор са Хезболахом. Они су се сложили да ће сва пуцњава престати - да их Израел неће напасти, као и да они неће напасти Израел", навео је Трамп у саопштењу на друштвеној мрежи Трут.
Израелски премијер Нетанјаху је данас издао заједничко саопштење са министром одбране Израелом Кацом у којем пријети бомбардовањем циљева Хезболаха у округу Дахије у Бејруту "након што је шиитска милиција поновила кршење примирја".
Према наводима иранских државних медија, Техеран је данас суспендовао преговоре са САД у знак протеста због ширења израелске војне офанзиве у Либану.
"Ирански преговарачки тим ће суспендовати 'преговоре и размјену текстова преко посредника'", пренијела је агенција Тасним.
Агенција је раније објавила да би Техеран могао да размотри потпуно затварање Ормуског мореуза, кључне поморске руте кроз коју је прије рата пролазила петина свјетских залиха нафте, као и блокирање других поморских путева, укључујући мореуз Баб ел-Мандеб, да би казнила Израел и његове савезнике.
