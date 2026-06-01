Мирјана Пајковић након афере са експлицитним снимцима добила ново радно мјесто у Влади Црне Горе

Бивша генерална директорка Директората за унапређење и заштиту људских права и слобода у Министарству мањинских и људских права Црне Горе, Мирјана Пајковић, која је због афере са експлицитним снимцима крајем јануара дала оставку, а Влада је разријешила 19. марта, наставила је каријеру у том Министарству.
Она је од 10. априла распоређена на службеничко радно мјесто - самостална савјетница 1, у истом Директорату.
То су Телевизији Вијести одговорили из кабинета министра за људска и мањинска права Фатмира Ђеке, наводећи да је то урађено на основу члана 60 Закона о државним службеницима и намјештеницима, према коме се особа којој је престао мандат - ако је сагласна, може распоредити на радно мјесто које одговара њеном нивоу квалификације образовања и способностима, у истом органу.
Вијести су почетком маја објавиле да је о даљем радном статусу Пајковић са њом 9. априла разговарао министар Фатмир Ђека и да се могло наслутити да ће она наставити каријеру у том министарству односно у оквиру Владе.
