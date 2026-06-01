Трамп: Преговори са Ираном се убрзано настављају, Израел и Хезболах прекидају сукоб

АТВ
01.06.2026 21:00

Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је данас да се разговори са Исламском Републиком Иран настављају убрзаним темпом. Он је ово објавио на друштвеној мрежи одмах након што је потврдио постизање договора о прекиду ватре између Израела и Хезболаха.

Трамп саопштио данас да је обавио продуктивне разговоре са израелским премијером Бењамином Нетањахуом и представницима Хезболаха, у којима је постигнут договор о обустави ватре и отказивању слања израелских трупа у либански главни град Бејрут.

- Имао сам веома продуктиван телефонски разговор са премијером Израела Бибијем Нетанјахуом. Трупе неће ићи у Бејрут, а све трупе које су биле на путу већ су враћене. Такође, преко високо позиционираних представника, имао сам веома добар разговор са Хезболахом. Они су се сложили да ће сва пуцњава престати - да их Израел неће напасти, као и да они неће напасти Израел - навео је Трамп у саопштењу на друштвеној мрежи Truth Social.

Израелски премијер Нетанјаху је данас издао заједничко саопштење са министром одбране Израелом Кацом у којем пријети бомбардовањем циљева Хезболаха у округу Дахије у Бејруту "након што је шиитска милиција поновила кршење примирја".

Према наводима иранских државних медија, Техеран је данас суспендовао преговоре са САД у знак протеста због ширења израелске војне офанзиве у Либану.

- Ирански преговарачки тим ће суспендовати "преговоре и размјену текстова преко посредника" - пренијела је агенција Тасним. Агенција је раније објавила да би Техеран могао да размотри потпуно затварање Ормуског мореуза, кључне поморске руте кроз коју је прије рата пролазила петина свјетских залиха нафте, као и блокирање других поморских путева, укључујући мореуз Баб ел-Мандеб, да би казнила Израел и његове савезнике.

Иако је на снази примирје, Израел је наставио војну офанзиву у Либану, а његове снаге су током викенда ушле дубље у земљу него у посљедњих 26 година.

Поједини израелски медији пренијели су раније да је израелски премијер Бењамин Нетањаху разговарао данас телефоном са предсједником Сједињених Америчких Држава Доналдом Трампом, не наводећи детаље разговора.

