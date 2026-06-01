Иран објавио снимак обарања америчког дрона

Снаге иранске противваздушне одбране објавиле су видео на којем се, како тврде, види обарање америчког извиђачког дрона МКју-11 Предатор 31. маја изнад територијалних вода Ирана.
Према иранским наводима, амерички дрон је изводио извиђачки лет изнад иранских територијалних вода када је погођен ракетом испаљеном из система противваздушне одбране Ирана.
Ирански извори истичу да су овакви дронови посебно рањиви јер су првенствено дизајнирани за дјеловање у тзв. антитерористичким зонама, гдје је присутна слаба или никаква противваздушна одбрана, а не у државама које посједују развијене ракетне системе.
У ширем контексту, ирански медији тврде да ово нису једини губици америчких снага. Наводе да је током сукоба погођен вишенамјенски борбени авион Ф-35, да је изнад Ирана оборен Ф-15, док су три авиона Ф-15 изгубљена изнад Кувајта у, како се наводи, "пријатељској ватри".
Такође се тврди да је у ракетним нападима уништен и амерички АВАКС, те да је оштећен или уништен већи број ваздушних танкера.
Са друге стране, амерички "ЦБС" је, позивајући се на два америчка званичника, објавио да су Сједињене Америчке Државе током сукоба с Ираном изгубиле укупно 24 дрона МКју-9 Рипер, чија се укупна вриједност процјењује на око 720 милиона долара. Појединачна цијена једног дрона, наводи се, износи око 30 милиона долара или више, у зависности од верзије.
NEW: Iran's IRGC claims to have shot down a US MQ-1 drone in the early hours of June 1, using what it describes as a new air defense system. pic.twitter.com/fRpYFgZIbI— Clash Report (@clashreport) June 1, 2026
