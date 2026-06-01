Ученик напао школског друга сјекиром, нанио му повреде у предјелу груди: Огласила се директорица школе

Након што је ученик трећег разреда Средње школе "Свети Сава" у Бујановцу сјекиром напао школског друга и нанио му повреду у предјелу груди, огласила се директорица школе Светлана Манасијевић.
Дана 28. маја 2026. године у близини парка у Бујановцу дошло је до инцидента између ученика, приликом којег је један ученик задобио лакше повреде. Одмах по сазнању о догађају школа је поступила у складу са Правилником о протоколу поступања у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. Обавијештени су родитељи, надлежне институције и сви релевантни актери у школи. Одржан је састанак Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, извршена је процена ризика и донијете су мјере даљег поступања – наводи се у саопштењу директорке.
– Школа је покренула поступак појачаног васпитног рада и васпитно-дисциплински поступак у складу са законом, обезбједила подршку ученицима укљученим у догађај и наставиће праћење њиховог понашања и емоционалног функционисања, уз сарадњу са родитељима и надлежним институцијама.
Основни циљ свих предузетих мјера јесте заштита ученика, утврђивање чињеница и спријечавање сличних ситуација у будућности.
– Позивамо представнике медија на одговорно извјештавање уз поштовање права и приватности малољетних лица – наводи се у саопштењу које је директорка у понедјељак послала порталу Бујановачких вијести.
Подсјетимо, ученик трећег разреда ударио је секиром школског друга и нанио му повреду у предјелу груди. Напад се десио у четвртак у близини градског парка око 18:30х, у вријеме када је требало да ученици буду у школи.
Нападнутом ученику је помоћ указана и повреда санирана у бујановачком Дому здравља.
Према незваничним информацијама, нападу је претходила свађа у школи између ученика једног одјељења, препирка се наставила и на улици, а кулминирала нападом сјекиром, преносе Бујановачке.
