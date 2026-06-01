Апокалиптични призори: Град величине љешника за пар минута прекрио баште

Снажно невријеме, праћено обилним падавинама и крупним градом, погодило је данас поподневним часовима територију општине Ариље, а најкритичније је било у селу Вране.
На снимцима које су забиљежили мјештани види се незапамћен пљусак праћен олујним вјетром, док је град величине љешника обијелио дворишта и путеве за само неколико минута.
Детаљније информације о материјалној штети на усјевима и инфраструктури за сада нису познате.
