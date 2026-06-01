Тужилаштво привремених институција у Приштини подигло оптужнице против пет Срба

Специјално тужилаштво привремених институција у Приштини подигло је данас оптужницу у одсуству против пет особа под сумњом да су починили кривично дјело ратни злочин против цивилног становништва у Косову Пољу, током сукоба на Косову и Метохији 1999. године.
Такозвано специјално тужилаштво саопштило је да је оптужница подигнута против П. Н, З. Д, И. И, С. М. и Ј. Д., оптужених да су као припадници српске полиције, 6. маја 1999. године, наводно починили ратне злочине у Косову Пољу над пет цивила.
Тужилаштво је предложило основном суду привремених институција у Приштини да се суђење одржи у одсуству, јер су осумњичени недоступни.
(Танјуг)
