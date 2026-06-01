Тужилаштво привремених институција у Приштини подигло оптужнице против пет Срба

01.06.2026 17:02

Фото: Denis Sllovinja/Pexels

Специјално тужилаштво привремених институција у Приштини подигло је данас оптужницу у одсуству против пет особа под сумњом да су починили кривично дјело ратни злочин против цивилног становништва у Косову Пољу, током сукоба на Косову и Метохији 1999. године.

Такозвано специјално тужилаштво саопштило је да је оптужница подигнута против П. Н, З. Д, И. И, С. М. и Ј. Д., оптужених да су као припадници српске полиције, 6. маја 1999. године, наводно починили ратне злочине у Косову Пољу над пет цивила.

Тужилаштво је предложило основном суду привремених институција у Приштини да се суђење одржи у одсуству, јер су осумњичени недоступни.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Приштина

Косово и Метохија

Оптужница

