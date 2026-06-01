Хорор у Италији: У спаљеном аутомобилу пронађена четири тијела

01.06.2026 17:29

Спаљени комби
Фото: Pexels/Photo by Vladyslav Huivyk

У спаљеном аутомобилу на једној бензинској пумпи у Италији пронађена су угљенисана тијела четворице мушкараца.

Тијела су пронађена у комбију који се запалио на бензинској пумпи у малом мјесту Амендолара на југу земље. Према првим полицијским извјештајима, вјерује се да су жртве мигранти из Пакистана. Сматра се да су у близини радили као пољопривредни сезонски радници, преноси дпа.

Многи људи из Азије запослени су у пољопривредном сектору овог региона за ниске плате и у лошим условима рада.

Околности под којима су тијела пронађена и даље нису јасне. Званичници су саопштили да се истрага води у свим правцима.

Тијела су пронашли ватрогасци, који су позвани због пожара око 13 часова по локалном времену.

Бензинска пумпа, која се налази поред главног пута у близини мора, ограђена је полицијском траком.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

