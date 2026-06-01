Хорор у Италији: У спаљеном аутомобилу пронађена четири тијела

У спаљеном аутомобилу на једној бензинској пумпи у Италији пронађена су угљенисана тијела четворице мушкараца.
Тијела су пронађена у комбију који се запалио на бензинској пумпи у малом мјесту Амендолара на југу земље. Према првим полицијским извјештајима, вјерује се да су жртве мигранти из Пакистана. Сматра се да су у близини радили као пољопривредни сезонски радници, преноси дпа.
Многи људи из Азије запослени су у пољопривредном сектору овог региона за ниске плате и у лошим условима рада.
Околности под којима су тијела пронађена и даље нису јасне. Званичници су саопштили да се истрага води у свим правцима.
Тијела су пронашли ватрогасци, који су позвани због пожара око 13 часова по локалном времену.
Бензинска пумпа, која се налази поред главног пута у близини мора, ограђена је полицијском траком.
