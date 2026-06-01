Logo
Large banner

Метео радар: Када би мрачни облаци могли одлетјети изнад Бањалуке

Аутор:

Стеван Лулић
01.06.2026 16:19

Коментари:

0
Метео радар 1. јун 2026.
Фото: Screenshot

Бањалуку су синоћ и данас захватиле обилније падавине, као што су метеоролози и најавили још прије неколико дана.

На метео радару је видљиво да ће се мрачни облаци над Бањалуком задржати и у наредним сатима, али киша неће константно падати.

Стомак абдомен

Здравље

Више од "обичног" умора: Ови симптоми могу бити тихи убица вашег здравља

Судећи према кретањима на овој мапи, облаци ће изнад Бањалуке одлетјети око 19 сати, али битно је напоменути да су промјене ипак могуће.

Како се облаци крећу можете пратити уживо на ОВОМ ЛИНКУ.

Вријеме у уторак

Метеоролози су и за уторак, 2. јун, најавили слично вријеме у БиХ.

Очекује се промјењиво и нестабилно вријеме са локалним пљусковима и грмљавином.

Вјетар је слаб до умјерене јачине јужног и југозападног смјера.

илу-хороскоп-03042026

Занимљивости

Стиже нам ретроградни Меркур, а његов утицај ће највише осјетити ова 4 знака

Најнижа јутарња температура већином између 9 и 14, на југу до 20.

Највиша дневна температура углавном између 25 и 30 степени, јавио је раније ФХМЗ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

невријеме

Вријеме

Киша

Бањалука

Временска прогноза

Метео радар

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Да ли ће и Кнез Лазар осванути у „изолир траци“: Како је Станивуковић промијенио плочу

Бања Лука

Да ли ће и Кнез Лазар осванути у „изолир траци“: Како је Станивуковић промијенио плочу

4 ч

13
Заказана сједница бањалучке Скупштине

Бања Лука

Заказана сједница бањалучке Скупштине

4 ч

0
Бањалука

Бања Лука

Сутра обустава саобраћаја у центру Бањалуке

4 ч

0
Министарство наложило Станивуковићу да поништи одлуку о паркинзима

Бања Лука

Министарство наложило Станивуковићу да поништи одлуку о паркинзима

5 ч

0

  • Најновије

16

29

Најављено: Стиже суперћелијска олуја, и то ускоро

16

29

Уз овакав купаћи не треба вам дијета: Сакрива вишак и ласка свакој фигури

16

26

У којој години брака најчешће долази до преваре?

16

22

Изречена највећа казна у историји Ролан Гароса

16

19

Метео радар: Када би мрачни облаци могли одлетјети изнад Бањалуке

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner