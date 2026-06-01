Министарство наложило Станивуковићу да поништи одлуку о паркинзима

01.06.2026 10:37

Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске затражило је званично од градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића да поништи Одлуку о паркинзима у граду, након што је утврђено да је овај акт донесен мимо законских процедура и без неопходне сагласности Скупштине града, потврђено је за портал Провјерено из ресорног министарства.

Министарство је реагујући на захтјев о надзору над законитошћу одлуке о паркинзима у Бањалуци дало рок од 30 дана градоначелнику Бањалуке да одлуку о паркинзима стави ван снаге.

Како су нагласили, чињеница да град управља паркинзима не амнестира градоначелника од обавезе поштовања закона.

У образложењу се наводи да је, према Закону о локалној самоуправи и Закону о комуналним дјелатностима, сагласност локалног парламента на цијене комуналних услуга, у коју спада и паркинг, апсолутно обавезна.

Из Министарства су у потпуности одбацили одбрану градоначелника који је тврдио да цијене нису суштински мијењане, већ да је само продужена ранија одлука:

„Министарство сматра да нису релевантни наводи Градоначелника изнесени у изјашњењу, у којем се указује на то да приликом доношења оспорених одлука нису мијењане цијене услуга паркирања, већ су примјењиване цијене на које је Скупштина Града Бања Лука претходно дала сагласност...“

Посебан процедурални пропуст, према оцјени Министарства, представља начин на који је спорна одлука уопште објављена. Умјесто у званичном гласнику Града Бањалука, акт је освануо у Службеном гласнику БиХ. Министарство је појаснило да се локални прописи морају објављивати у локалним гласилима како би ступили на снагу, а да се ниво БиХ не може користити за заобилажење процедура.

„Према томе, објављивањем оспорених одлука у Службеном гласнику Босне и Херцеговине дошло је до повреде члана 86. став 1. Закона о локалној самоуправи“, закључује се у допису Министарства.

Због свих утврђених пропуста, министарство је дало 30 дана да се одлука о паркинзима стави ван снаге.

„Министарство тражи да Градоначелник Града Бања Лука поништи Одлуку о продужењу рока важења Привремене одлуке о обезбјеђивању континуитета у функционисању комуналне дјелатности управљања јавним паркиралиштима број: 11-Г-4972/2025 од 30. 12. 2025. године, број: 11-Г-730-1/2026 од 24.3.2026. године („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 24/26) у року од 30 дана од дана пријема овог обавјештења и о томе обавијести ово министарство“, наводи се у допису.

(Провјерено)

