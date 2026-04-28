Нинковић: Усвојили смо све оно што је корисно за грађане Бањалуке

Аутор:Марија Милановић
Коментари:2
Одборници Скупштине Града Бањалука на данашњој сједници од 45 предложених усвојили су 44 тачке и то све оне које су корисне за грађане Бањалуке, како је нагласио предсједник Скупштине града Љубо Нинковић.
Усвојена су два нова регулациона плана и неколико измјена регулационих планова, те је одлучено да се Бањалука задужи за 10 милиона КМ за изградњу јавне гараже, а која ће се налазити код Борчевог стадиона, док су одборници одбили и тачку која се односила на реконструкцију Парка Петар Кочић уз став да у овом тренутку постоје приоритетнији пројекти у Бањалуци.
„Нисмо усвојили све оно што је градоначелник предлагао, дакле од оног материјала који нам је дошао, у питању је 12, 13 тачака. Ми смо кроз наша радна тијела и данас приликом усвајања сједнице одбили четири, пет регулационих планова за које смо сматрали да нису у складу са оним што тражи струка и шта очекују грађани“, казао је Нинковић.
Како је навео предсједник бањалучке Скупштине, одборници су прихватили на данашњој сједници само оне регулационе планове за које су имали потврду да не ремете ни околину нити постоје одређене примједбе од стране грађана.
„Тако смо најавили почетком године и такву праксу ћемо задржати јер сте видјели да смо након усвајања самих регулационих планова, када су грађани могли да виде о чему се ради почели су да протествују као они на Старчевици, у Новој Вароши, а што нам је био знак да смо на добром путу, дакле, усвојили смо само оно што је корисно за грађане“, казао је Нинковић.
Нинковић се осврнуо и на три одлуке предложене од стране градоначелника Драшка Станивуковића од којих су двије усвојили одборници док за једну, а која се односи на реконструкцију парка Петар Кочић није добио сагласност од стране одборника.
„Ријеч је о кредитним задужењима, једно нисмо усвојили, а тиче се парка Петар Кочић, два смо усвојили врло значајна, чак једно и можда најзначајније. Најзначаније рјешење се односи на кредитно задужење рјешавања паркинг мјеста у граду Бањалуци јер видим да у разговору са грађанима то је топ приоритет“, рекао је Нинковић.
Он је напоменуо како су одборници у протеклим мјесецима молили градоначелника Драшка Станивуковића да не уништава оне локације на којима су се налазила паркинг мјеста. Како он наводи и поред молби и покушаја да се нађе алтернатива разумијевања није било.
„Коначно, хвала Богу, градоначелник нам је предложио да то буде 10.000.000 КМ кредитно задужење јер заиста мислим да се ово мора рјешавати. То све сада зависи од градоначелника као извршног органа. Ми смо усвојили кредит, потписаћемо одлуке и оно што је било данас, завршили смо свој посао. Дакле, градоначелник као извршни орган мора реализовати кредит, расписатијавну набавку, наћи извођача и кренути у реализацију тих 400 мјеста“, рекао је Нинковић.
Према његовим ријечима, овај проекат ће бити веома користан за грађане. Неће ријешити у потпуности проблем са мањком мјеста за паркирање али ће на један начин ублажити тренутну ситуацију.
„Данас смо усвојили и кредитно задужење за игралишта јер очигледно градоначелник нема новца у текућем буџету, али битно је да рјешавамо и тај проблем па смо прихватили кредитно задужење. Одбили смо кредитно задужење за парк Петар Кочић јер смо имали неколико разлога и питања на која нисмо добили одговор од стране градоначелника. Прво, шта је са оним 800.000 евра, које су нам обећали из делегације Европске уније, ако им дамо негдје простор, наравно да не може Стакленац, то смо давно рекли, они су се помјерили према Дому омладине, градоначелник је онда дао простор под посебним условима да се доплаћује 10.000КМ закупа, он је хтио да пони плаћају око 1200, што смо опет одбили и тражили од градоначелника одговоре због чега је то 1.600.000КМ, како су дошли до те рачунице да је то толико и рекли смо да има много приоритетнијих ствари у Бањалуци“, рекао је Нинковић.
Како он каже, у Бањалуци има 100.000 људи, који су спремни на то да се узме кредит којим ће се ријешити јавне саобраћајнице јер вожња главном улицом је попут вожње по макадаму.
„Тренутно имамо 500 кварова на водоводној мрежи, близу 100 кварова на топловодној мрежи, имамо много проблема са јавним редузећима, почевши од Акване, ЗИБЛ-а, Водовода, Топлане и свих других предузећа за која мислимо да су приоритетна те да тај 1,6 милиона не треба да иде у реконструкцију парка јер само километар одавде имате клизишта и на Старчевици и на Лаушу и Пријечанима и сматрамо да су то приоритетније ствари и потпуно сигуран да и грађани тако размишљају“, рекао је Нинковић.
Након усвајања Закона о стварним правима у Народној скупштини Републике Српске, Бањалука је усвојила сву потребну градску легислативу да би се могло кренути у процес додјеле бесплатних плацева, о чему је такође говорио Нинковић:
„Дугујем захвалност Влади Републике Српске и Народној скупштини, које су измјеном и допунама закона о стварним правима омогућили да сада све јединице локалне самоуправе учине ово што смо ми и Требиње данас урадили. Донијели смо Правилник по коме се бирају одређене категорије и одлуке које се односе на земљиште које је у власништву града, а које ћемо дати на изградњу према разним категоријама, а ради се о породицама до 35 година, дакле млади брачни парови, самохрани родитељи, вишечлане породице и још неке категорије“, навео је Нинковић уз нагласак да је било потребно да у законском смислу ово реализују Влада Републике Српске и Народна скупштина како би локалне јединице могле кренути са додјелом парцела.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму