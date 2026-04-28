''VIVIA RUN & MORE WEEKEND'': READY, SET, BANJALUKA!

Све је спремно! "VIVIA RUN & MORE WEEKEND“, 23. и 24. маја, девети пут окупља елитне тркаче и рекреативце са свих страна свијета.
Долазе да осјете јединствен градски пулс који не мјери само километре, већ и успомене.
Април у Београду, мај у Бањалуци.
Када се километри загрију у граду који диктира ритам, прича се природно наставља тамо гдје природа даје највише.
Тамо гдје алеје и паркови дишу пуним плућима, равне стазе постају најбрже, а тулипани, препознатљиви бањалучки симболи, дају посебну боју сваком кораку.
Уз АИМС сертификат који гарантује међународно признате резултате, услови су идеални и за озбиљне личне рекорде, али и за прве тркачке километре.
Шест трка. Хиљаде тркача. Милион боја спорта и забаве.
Круна викенда је NLB RMC БАЊАЛУКА ПОЛУМАРАТОН.
Тркачи различитих профила и генерација. Различити језици и акценти, али мисија иста - осјетити енергију, пронаћи свој ритам и не стати.
А мотиви? Престижу један други. Стартни пакет који те покрене прије старта. Музика која те носи кад постане тешко. Десетине волонтера, окрепне станице, новчане награде јединствене у региону, поклони изненађења…
Рекреативци и сви жељни личног напретка свој изазов налазе у IMLEK 10K ТРЦИ.
И то није све.
Замисли тим, добру енергију, мало такмичарског духа и заслужено пиво на циљу. Добродошли на NEKTAR 5K TEAM RUN - трку у којој се не броје само километри, већ и смијех, подршка и тимски дух.
Тим чине три члана. Трчите заједно 5 километара и заједно улазите у циљ.
Побјеђује екипа са најбољим просјечним временом (без остављања колега иза).
А онда… ПОТПУНИ ЗАОКРЕТ!
Када помислите да је то врхунац, долази тренутак који брише границе између спорта и забаве. Заборављамо правила. Препуштамо се ритму и плешемо кроз облаке боја. Сваки корак постаје авантура.
Зато обавезно понесите бијеле мајице и будите дио PERSIL COLOR FUN RUN, трке која то заправо и није. То је празник боја, смијеха и музике.
"VIVIA RUN & MORE WEEKEND" традиционално инвестира у будућност и генерације које долазе.
За предшколце ту је TROPIC BAMBINI MARATON и први кораци на тркачкој стази кроз игру и забаву, док се школарци такмиче у оквиру INTERSPORT SCHOOL RUN, гдје настају прве побједе.
Растемо заједно. Трчимо заједно. Побјеђујемо заједно. Славимо заједно.
RUN. MORE. БАЊАЛУКА.
Шта ако не трчите? Ово је и прилика да осјетите дух Бањалуке лаганом шетњом чувеном Господском улицом, кроз баште пуне осмијеха, гдје се сви редом знају… или барем тако каже пјесма.
Шта је сигурно? У прелијепом окружењу града богате историје, културе и зелених површина чека вас и сјајан ноћни провод уз концерте на отвореном, аутентичне окусе и мирисе домаће кухиње, освјежење из најискусније пиваре у БиХ и свјетски познат рафтинг кањоном Врбаса.
Има ли бољег начина да се прославе освојени километри здравља?
Старт и циљ налазе се на платоу испред "Бањалучке арене”, а снага је у теби.
ПРИЈАВИ СЕ и постани дио побједничког тима.
Видимо се у облаку забаве!
