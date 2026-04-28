''VIVIA RUN & MORE WEEKEND'': READY, SET, BANJALUKA!

АТВ
28.04.2026 13:42

Фото: Ustupljena fotografija

Све је спремно! "VIVIA RUN & MORE WEEKEND“, 23. и 24. маја, девети пут окупља елитне тркаче и рекреативце са свих страна свијета.

Долазе да осјете јединствен градски пулс који не мјери само километре, већ и успомене.

Април у Београду, мај у Бањалуци.

Када се километри загрију у граду који диктира ритам, прича се природно наставља тамо гдје природа даје највише.

Тамо гдје алеје и паркови дишу пуним плућима, равне стазе постају најбрже, а тулипани, препознатљиви бањалучки симболи, дају посебну боју сваком кораку.

Уз АИМС сертификат који гарантује међународно признате резултате, услови су идеални и за озбиљне личне рекорде, али и за прве тркачке километре.

Шест трка. Хиљаде тркача. Милион боја спорта и забаве.

Круна викенда је NLB RMC БАЊАЛУКА ПОЛУМАРАТОН.

Тркачи различитих профила и генерација. Различити језици и акценти, али мисија иста - осјетити енергију, пронаћи свој ритам и не стати.

А мотиви? Престижу један други. Стартни пакет који те покрене прије старта. Музика која те носи кад постане тешко. Десетине волонтера, окрепне станице, новчане награде јединствене у региону, поклони изненађења…

Рекреативци и сви жељни личног напретка свој изазов налазе у IMLEK 10K ТРЦИ.

И то није све.

Замисли тим, добру енергију, мало такмичарског духа и заслужено пиво на циљу. Добродошли на NEKTAR 5K TEAM RUN - трку у којој се не броје само километри, већ и смијех, подршка и тимски дух.

Услови?

Тим чине три члана. Трчите заједно 5 километара и заједно улазите у циљ.

Побјеђује екипа са најбољим просјечним временом (без остављања колега иза).

А онда… ПОТПУНИ ЗАОКРЕТ!

Када помислите да је то врхунац, долази тренутак који брише границе између спорта и забаве. Заборављамо правила. Препуштамо се ритму и плешемо кроз облаке боја. Сваки корак постаје авантура.

Зато обавезно понесите бијеле мајице и будите дио PERSIL COLOR FUN RUN, трке која то заправо и није. То је празник боја, смијеха и музике.

ПРИЈАТЕЉИ ДЈЕЦЕ!

"VIVIA RUN & MORE WEEKEND" традиционално инвестира у будућност и генерације које долазе.

За предшколце ту је TROPIC BAMBINI MARATON и први кораци на тркачкој стази кроз игру и забаву, док се школарци такмиче у оквиру INTERSPORT SCHOOL RUN, гдје настају прве побједе.

Растемо заједно. Трчимо заједно. Побјеђујемо заједно. Славимо заједно.

RUN. MORE. БАЊАЛУКА.

Шта ако не трчите? Ово је и прилика да осјетите дух Бањалуке лаганом шетњом чувеном Господском улицом, кроз баште пуне осмијеха, гдје се сви редом знају… или барем тако каже пјесма.

Шта је сигурно? У прелијепом окружењу града богате историје, културе и зелених површина чека вас и сјајан ноћни провод уз концерте на отвореном, аутентичне окусе и мирисе домаће кухиње, освјежење из најискусније пиваре у БиХ и свјетски познат рафтинг кањоном Врбаса.

Има ли бољег начина да се прославе освојени километри здравља?

Старт и циљ налазе се на платоу испред "Бањалучке арене”, а снага је у теби.

ПРИЈАВИ СЕ и постани дио побједничког тима.

Видимо се у облаку забаве!

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

biciklistička trka

Полумаратон

Vivia Run & More Weekend

Дрога

Више из рубрике

Скупштина Града Бањалука

Бања Лука

Почела сједница: Бањалучки одборници о гаражи код ОЈТ, мосту у Доцу...

5 ч

0
Погледајте гдје ће данас у Бањалуци бити искључена струја

Бања Лука

Погледајте гдје ће данас у Бањалуци бити искључена струја

9 ч

0
Драшко Станивуковић на ТВ дуелу

Бања Лука

Станивуковић наручио споменик кнезу Лазару па онда расписао тендер

1 д

3
Кристијан Шмит поздравља окупљене новинаре у Бањалуци

Бања Лука

Шмит побјегао од новинара АТВ-а: С ким се састао у Бањалуци?

1 д

3

  • Најновије

16

41

Преминуо и други брат из Сомбора: Убио рођеног брата, па пуцао себи у главу

16

36

Хаос у Мексику након хапшења вође картела

16

13

Синер се приближио Ђоковићевом рекорду

16

13

Шта се дешава? Двије вожње у контра смјеру данас!

16

03

Трамп: Иран нас обавијестио да је у стању колапса

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner