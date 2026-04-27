Шмит побјегао од новинара АТВ-а: С ким се састао у Бањалуци?

Аутор:

АТВ
27.04.2026 15:06

Коментари:

1
Кристијан Шмит поздравља окупљене новинаре у Бањалуци
Фото: ATV

Нијемац Кристијан Шмит, након што је кришом дошао у Бањалуку, око 14 часова напустио је сједиште ОХР-а у највећем граду Српске.

Шмит је, као и више пута до сада, бјежао од новинара АТВ-а тако да нисмо успјели да добијемо одговоре на нека питања.

На тај начин Шмит је избјегао да одговори због чега је данас боравио у Бањалуци и да ли се састао с неким од политичара из Републике Српске.

Кристијан Шмит ауто

Бања Лука

Шмит поново кришом у Бањалуци

Још битније, избјегао је и питање да ли је тачно да ускоро напушта Босну и Херцеговину.

С ким се састао?

АТВ незванично сазнаје да су на састанку били присутни неки страни званичници.

Прије свих представници канцеларије америчке Амбасаде у Бањалуци који су сједиште ОХР-а напустили свега неколико минута прије Шмита.

Коментари (1)
