Цвијановић: Све кризе у БиХ су резултат спољних антидејтонских интервенција

27.04.2026 12:27

Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ
У БиХ се десило управо оно на шта је Венецијанска комисија упозоравала 2004. године - да ће се због страног интервенционизма развити култура зависности од међународне заједнице, рекла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.

Навела је су све кризе у БиХ резултат спољних антидејтонских интервенција које су неспојиве са демократским карактером државе.

"Срамота за европски континент је то што толерише праксу наметања унилатералних одлука страних појединаца. Не постоји ниједна држава на свијету, изузев БиХ, у којој неизабрани странци могу доносити законе умјесто домаћих, демократских институција. Ниједно слово Устава, ни Дејтонског споразума није дало ово право високим представницима. Десетине људи биле су жртве нелегалних одлука неизабраних странаца, против којих није било правне одговорности, нити правног лијека", рекла је Цвијановићева.

Такође, како је истакла, не постоји држава у којој судије Уставног суда, укључујући и европске судије, могу да креирају нова уставна рјешења и да мијењају, умјесто да штите постојећи Устав.

"Такве судије су у мемоарима накнадно признавале да су прије доношења одлука морали да се консултују са високим представницима, што доказује да су се руководили политичким, а не правним критеријумима. У сваком случају, крајње је вријеме за преиспитивање свих наметнутих одлука, као и за уклањање њихових штетних посљедице", поручила је Цвијановићева.

Нагласила је да је вријеме да се процес одлучивања у БиХ коначно врати конститутивним народима, њиховим демократски изабраним представницима и домаћим институцијама на свим нивоима власти, пише РТРС.

