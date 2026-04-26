Хоће ли Смољана постати спалионица отпада? Радановић упозорава на еколошку катастрофу

Нацртом просторног плана Федерације БиХ за управљање отпадом планиране су регионална депонија и спалионица отпада у српском сељу Смољана код Босанског Петровца, изјавио је Срни предсједник Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ Ђорђе Радановић.
Радановић је нагласио да у овом, као и околним селима вијековима живе Срби, наводећи да Бошњака према пописима из 1991. и 2013. године није било, нити неко памти да су некада живјели на тим просторима.
"Они су мајстори у томе да овакве и сличне објекте праве на српској земљи, како Срби не би могли живјети на својим имањима, нити их продати", навео је Радановић.
Према његовим ријечима по предложеном Нацрту смеће из Унско-санског кантона требало бити депоновано на планирану депонију, а касније и паљено у спалионици отпада, те указао на потенцијалне велике трошкове комуналних служби.
"Они према овом плану из Бихаћа треба да возе смеће 50 километара да га баце на мјесту гдје живе Срби", рекао је он.
