Трамп: Синоћња пуцњава се никад не би догодила у безбједној балској дворани Бијеле куће

Аутор:АТВ
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да се инцидент попут пуцњаве у Хотелу Хилтон у Вашингтону не би никада догодио у балској дворани Бијеле куће, коју гради упркос критикама у јавности.
Трамп је на својој друштвеној мрежи написао да се тако нешто никада не би догодило у балској дворани која би имала највиши степен војне повјерљивости.
Хроника
- Оно што се догодило синоћ управо је разлог због чега су наша велика војска, тајна служба, полицијске снаге и, из различитих разлога, сваки предсједник у посљедњи 150 година захтијевали да буде изграђена велика и безбједна балска дворана на простору Бијеле куће - навео је он.
Додао је да балска дворана у Бијелој кући "не може да буде изграђена довољно брзо".
- Поред тога што је лијепа, ова дворана има све постојеће карактеристике највишег нивоа безбједности и осим тога изнад ње не постоје собе у којима бораве небезбедни појединци, а налази се и у кругу најбезбједније зграде на свијету, Бијеле куће - написао је Трамп.
Према његовим ријечима, не смије се дозволити да било шта омета изградњу балске дворане, која је финансирана буџетом и "напредује ка завршетку прије предвиђених рокова".
Економија
Вршилац дужности државног тужиоца Сједињених Америчких Држава Тод Бланш саопштио је раније данас да власти задужене за спровођење закона сматрају да је осумњичени за пуцњаву у хотелу гдје се одржавала вечера дописника Бијеле куће намјеравао да пуца на званичнике администрације предсједника Доналда Трампа, па и на самог Трампа.
На годишњој вечери Удружења дописника Бијеле куће, којој је током протекле ноћи присуствовао амерички предсједник Доналд Трамп у хотелу "Хилтон" у Вашингтону, наоружани мушкарац који је идентификован као Кол Томас Ален (31) испалио је више хитаца, након чега су сви присутни евакуисани.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
17
15
17
06
17
05
17
00
16
45
Тренутно на програму