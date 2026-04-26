Logo
Large banner

Стевандић објавио видео: У Европу стиже истина

Аутор:

АТВ
26.04.2026 17:15

Коментари:

Ненад Стевандић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да је изложба "Концентрациони логор Јасеновац: Сјећање и насљеђе", која ће сутра бити отворена у Стразбуру, историјски догађај .

Изложба ће бити постављена све вријеме засједања Европског парламента наредне седмице.

"Свједочимо нечему што ће се десити први пут у историји Европског парламента", навео је Стевандић у видеу објављеном на друштвеној мрежи "Икс".

Стевандић је на челу делегације Народне скупштине Републике Српске која ће сутра навече присуствовати отварању изложбе, а у којој су још посланици Младен Илић, Милан Трнинић и Маја Драгојевић-Стојић.

Он је рекао да су изложбу припремили Архив Републике Српске и Архив Војводине, чији ће представници бити такође присутни, као и предсједник Федерације младих Срба Европе Немања Димитријевић, али и посланик Европског парламента из Француске Александар Николић.

Стевандић је објавио видео снимљен у возу којим делегација Народне скупштине путује из Париза за Стразбур.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (1)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner