Стевандић објавио видео: У Европу стиже истина

Аутор:АТВ
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да је изложба "Концентрациони логор Јасеновац: Сјећање и насљеђе", која ће сутра бити отворена у Стразбуру, историјски догађај .
Изложба ће бити постављена све вријеме засједања Европског парламента наредне седмице.
"Свједочимо нечему што ће се десити први пут у историји Европског парламента", навео је Стевандић у видеу објављеном на друштвеној мрежи "Икс".
Стевандић је на челу делегације Народне скупштине Републике Српске која ће сутра навече присуствовати отварању изложбе, а у којој су још посланици Младен Илић, Милан Трнинић и Маја Драгојевић-Стојић.
Он је рекао да су изложбу припремили Архив Републике Српске и Архив Војводине, чији ће представници бити такође присутни, као и предсједник Федерације младих Срба Европе Немања Димитријевић, али и посланик Европског парламента из Француске Александар Николић.
Стевандић је објавио видео снимљен у возу којим делегација Народне скупштине путује из Париза за Стразбур.
Делегација Народне скупштине Републике Српске, коју имам част да предводим, на путу за Стразбур на отварање изложбе "Јасеновац - сјећање и опомена" која се одржава сутра у 20,00 у згради европског Парламента који са засједањем почиње 28.4.— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) April 26, 2026
У Европу стиже истина! pic.twitter.com/TWgIoUI4xY
