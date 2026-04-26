Logo
Large banner

Сахрањена мајка Милорада Додика

Аутор:

АТВ
26.04.2026 14:57
Сахрана Мире Додик мајке предсједника СНСД-а Милорад Додика
Фото: Уступљена фотографија

Мира Додик, мајка предсједника Милорада Додика, сахрањена је данас на породичном гробљу у Мрчевцима код Лакташа.

Опијело је служио Његова светост патријарх српски Порфирије, уз саслужење свештенства Епархије бањалучке.

Сахрани је присуствовао предсједник Србије Александар Вучић, предсједник Републике Српске Синиша Каран, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник Владе Српске Саво Минић, предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске Сребренка Голић, министри у Влади Српске, представници коалиционих политичких партија.

Посљедњем испраћају присуствовили су и представници јавних предузећа и институција Српске, представници Републике Српске у институцијама на нивоу БиХ, представници градова и општина Српске, посланици у Народној скупштини Републике Српске, родбина, пријатељи породице и бројни грађани.

Саучешће Додику претходних дана упутили су бројни званичници из региона и свијета, међу којима министар иностраних послова Руске Федерације Сергеј Лавров, министар спољних послова Израела Гидеон Сар, амбасадор Народне Републике Кине у БиХ Ли Фан.

Телеграме саучешће упутили су и предсједник Скупштине Црне Горе Андрија Мандић, потпредсједник Владе Сјеверне Македоније Иван Стоилковић, генерал-потпуковник америчке војске и предсједник Института Голд за међународну стратегију Мајкл Т. Флин, српски књижевник Матија Бећковић и многи други.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мира Додик

Мајка Милорада Додика

Милорад Додик

сахрана Мире Додик

Large banner

  • Најновије

17

15

Стевандић објавио видео: У Европу стиже истина

17

06

Пјевач послао говорну поруку и понуду Дари Бубамари

17

05

На први поглед фантастична понуда: Шта се крије иза 90.000 долара које нуди Ирска за пресељење

17

00

Уклети хотел: На истом мјесту мета био још један предсједник САД

16

45

Нетанјаху упутио саучешће Додику: Наше мисли и молитве су са вама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner