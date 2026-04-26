Сахрањена мајка Милорада Додика

АТВ
Мира Додик, мајка предсједника Милорада Додика, сахрањена је данас на породичном гробљу у Мрчевцима код Лакташа.
Опијело је служио Његова светост патријарх српски Порфирије, уз саслужење свештенства Епархије бањалучке.
Сахрани је присуствовао предсједник Србије Александар Вучић, предсједник Републике Српске Синиша Каран, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник Владе Српске Саво Минић, предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске Сребренка Голић, министри у Влади Српске, представници коалиционих политичких партија.
Посљедњем испраћају присуствовили су и представници јавних предузећа и институција Српске, представници Републике Српске у институцијама на нивоу БиХ, представници градова и општина Српске, посланици у Народној скупштини Републике Српске, родбина, пријатељи породице и бројни грађани.
Саучешће Додику претходних дана упутили су бројни званичници из региона и свијета, међу којима министар иностраних послова Руске Федерације Сергеј Лавров, министар спољних послова Израела Гидеон Сар, амбасадор Народне Републике Кине у БиХ Ли Фан.
Телеграме саучешће упутили су и предсједник Скупштине Црне Горе Андрија Мандић, потпредсједник Владе Сјеверне Македоније Иван Стоилковић, генерал-потпуковник америчке војске и предсједник Института Голд за међународну стратегију Мајкл Т. Флин, српски књижевник Матија Бећковић и многи други.
