Судар више аутомобила на ауто-путу: Има повријеђених

Аутор:

АТВ
26.04.2026 14:47

Фото: МУП Хрватске

У судару више возила на ауто-путу код Нове Градишке једно лице је теже, а једно лакше повријеђено, саопштила је данас Бродско-посавска полицијска управа.

Судар се догодио синоћ око 22.00 часа, када је 57-годишњак аутомобилом сисачких регистрација налетио на дивљу животињу, а потом су налетјела друга возила.

Путник /70/ из возила сисачких регистрација лакше је повријеђен, док је 57-годишњаку због тежих повреда љекарска помоћ пружена у болници у Славонском Броду.

У судару су учествовала још четири возила, а полиција је утврдила да неки од возача "нису брзину кретања возила прилагодили особинама и стању пута, видљивости, прегледности или густоћи саобраћаја", па су прекршајно пријављени.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

