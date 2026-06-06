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Од јунака до трагичара: Вембањама "поклонио" Никсима још један брејк

Аутор:

АТВ
06.06.2026 08:07

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Од јунака до трагичара: Вембањама "поклонио" Никсима још један брејк
Фото: Tanjug / AP / Eric Gay

Сан Антонио Спарси поражени су од Њујорк Никса резултатом 105:104 у другој утакмици НБА финала, те сада заостају 2:0 у серији на четири добијене утакмице.

Виктор Вембањама био је трагичар Спарса, који су средином посљедње четвртине губили 14 поена разлике, потом направили серију 14:0 и вратили се у меч, а француски центар је мање од минут прије краја погодио кош уз додатно слободно бацање за краткотрајно вођство домаћих.

Код резултата 104:104 и око 14 секунди до краја, Џејлен Брансон је промашио шут преко Вембањаме, који је потом ухватио скок. Умјесто мирног напада за посљедњи шут, Вембањама је покушао да дода Стефону Каслу, али саиграч није видио лопту и она је завршила код Брансона. У наставку акције Вембањама је направио прекршај, а бек Никса погодио једно од два слободна бацања за 105:104.

Након тајм-аута, Сан Антонио је посљедњи напад завршио кроз Вембањаму, који је шутирао и промашио.

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Тагови :

Сан Антонио Спарс

Њујорк Никс

НБА

кошарка

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