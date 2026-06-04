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Партизан изгубио од Дубаија: Црно-бијели пали на старту финалне серије

Аутор:

АТВ
04.06.2026 20:31

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Лопта на терену
Фото: АТВ

Кошаркаши "Дубаија" савладали су вечерас "Партизан" резултатом 99:93 и повели у финалу плеј-офа АБА лиге.

"Дубаи" је током цијелог меча имао предност, највише у трећој четвртини 18 поена,

али "црно-бијели" су успјели да се врате и приђу на 71:66, али не и више од тога.

Најефикаснији у побједничкој екипи био је Џанан Муса са 22 поена, док су Мекинли Рајт и Мфионду Кабенгеле убацили по 19.

Алекса Аврамовић постигао је пет поена за осам минута, док Немања Дангубић није улазио у игру.

Код "Партизана" Карлик Џжонс је убацио 21 поен, Стерлинг Браун 20, а Двејн Вашингтон 18 поена.

Други меч игра се у суботу, такође у Дубаију, а потом се серија сели у Београд.

Трофеј ће освојити екипа која прва дође до три побједе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

КК Партизан

КК Дубаи

кошарка

Спортски рекорди

АБА лига

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