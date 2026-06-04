Партизан изгубио од Дубаија: Црно-бијели пали на старту финалне серије

Аутор:АТВ
Коментари:0
Кошаркаши "Дубаија" савладали су вечерас "Партизан" резултатом 99:93 и повели у финалу плеј-офа АБА лиге.
"Дубаи" је током цијелог меча имао предност, највише у трећој четвртини 18 поена,
али "црно-бијели" су успјели да се врате и приђу на 71:66, али не и више од тога.
Најефикаснији у побједничкој екипи био је Џанан Муса са 22 поена, док су Мекинли Рајт и Мфионду Кабенгеле убацили по 19.
Алекса Аврамовић постигао је пет поена за осам минута, док Немања Дангубић није улазио у игру.
Код "Партизана" Карлик Џжонс је убацио 21 поен, Стерлинг Браун 20, а Двејн Вашингтон 18 поена.
Други меч игра се у суботу, такође у Дубаију, а потом се серија сели у Београд.
Трофеј ће освојити екипа која прва дође до три побједе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
21
40
21
39
21
31
21
30
21
27
Тренутно на програму