Генерал Младић и даље лоше и у великом ризику од смрти

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Извјештај српског неуропсихијатра, након посљедњег прегледа генерала Ратка Младића у хашкој притворској болници, показао је да је његово стање и даље лоше, те да је велика вјероватноћа да може врло брзо да умре, изјавио је Срни његов син Дарко Младић.
"Он не може више да говори и буквално је ризик од смрти иманентан. Практично, јако је велика вјероватноћа да може то да му се деси врло брзо",рекао је Дарко.
Према његовима ријечима, неспорно је и да су то хашки љекари потврдили још у априлу.
"Фактички, стање је непромијењено од оног посљедњег извештаја који су имали наши љекари и љекари Хашког трибунала. Он је и даље у великом ризику од смрти", рекао је Дарко.
Он је указао да се генерал у хашкој притворској болници не налази у одговарајућим условима, зато што не може да добије сву његу која му је потребна.
Дарко каже да је генерал, уз све проблеме које је имао, преживио и два мождана удара у априлу и мају, који су му додатно отежали комуникацију.
Република Српска
Дарко Младић: Љекари у Хагу нису у стању да лијече генерала
"Чињеница је да је преживио те мождане ударе и да је сад у још горем стању, него је био пре априла ове године. Сад се налази у још горој позицији, него што је био до тих можданих удара", навео је генералов син.
Према његовим ријечима, раније се са генералом Младићем могло колико-толико причати, али да сада скоро уопште не може да говори, те да су му параметри и даље у паду.
"Чудо је да је преживио та два мождани удара. Поготово са обзиром на то да они нису констатовали први мождани удар и да су нас убјеђивали скоро мјесец дана да га није ни имао. То што је је то преживио, само по себи је већ чудо", каже Дарко Младић за Срну.
Он је подсјетио да је почетком маја константовано да је имао два мождана удара, што је потврђено и извјештајима српских љекара.
Генерал Ратко Младић је у хашком казамату имао више можданих удара, болест бубрега, а уграђен му је и стент на срцу, имао је висок притисак и шећер, али никада од Хага није добио потребну његу, нити је пуштен на лијечење.
Посљедње двије године је провео непокретан у кревету у хашкој притворској болници, а након два мождана урада у априлу и мају ионако тешко стање му се драматично погоршало.
Љекари, и хашки и српски, су процијенили да се генерал Младић налази у терминалној фази болести, са веома ограниченим животним вијеком.
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