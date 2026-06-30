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Носио слике Младића и Караџића: Потврђена пресуда против Миодрага Малића

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 12:31

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Miodrag Malic osuđen zbog slike Radovana Karadžića i Ratka Mladića i dizanja tri prsta
Фото: BL-portal

Вијеће Апелационог одјељења Суда БиХ отпремило је другостепену пресуду против Миодрага Малића, те је одбило као неосноване жалбе Тужилаштва БиХ, као и жалбу браниоца оптуженог.

Првостепеном пресудом Суда БиХ, оптужени Миодраг Малић проглашен је кривим да је починио кривично дјело изазивање националне, расне и вјерске мржње, раздора и нетрпељивости из члана 145а став 6. Кривичног закона БиХ, за које му је Суд, примјеном законских одредаба, изрекао казну затвора у трајању од три године.

Малић је проглашен кривим јер је 2. новембра 2022. године у Бањалуци, испред зграде РТРС-а, на протесту који су организовале опозиционе политичке странке, носио слике Ратка Младића и Радована Караџића, те је изашао на бину држећи транспарент с њиховим фотографијама.

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Подијели:

Тагови :

Миодраг Малић

Ратко Младић

Радован Караџић

опозиција

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