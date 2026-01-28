Logo
Случај Малић: Добар за скуп, скуп за одбрану

АТВ

28.01.2026

14:23

Случај Малић: Добар за скуп, скуп за одбрану
Федерални медији "случај Миодраг Малић" прво су насловили са "инцидент", а да би задржали помирљиви тон Сарајева и опозиције у Српској, те вруће јесени 2022. године случају су додали и "брзо ријешен".

Почетком новембра опозициона елита окупила се испред РТРС-а одакле су предводили вишедневне протесте или славили побједу, због резултата избора на којима је Милорад Додик побиједио кандидата ПДП-а Јелену Тривић.

Током говора Милана Радовића, тадашњег посланика СДС-а, на бини се у једном тренутку појавио народни човјек са плакатом на којем су ликови првог предсједника СДС-а Радована Караџића и генерала ВРС Ратка Младића.

Миодраг Малић
Миодраг Малић

Тај дио је назван инцидентом. Малић је нешто кратко рекао, да би у микрофон изговорио "Није ово Додикова прћија". Управо ће Додик, скоро четири године касније, стати у одбрану истог Малића након што га је судиница Суда БиХ Сена Узуновић осудила на три године затвора због поменутог "инцидента".

Нико од окупљених опозиционара, осим Јелене Тривић, није подигао глас да заштити Малића који је сликама Караџића и Младића изазвао узнемиреност Харнесу Сафићу док је гледао величанствени скуп опозиције у Бањалуци.

Заштитник обесправљених и лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић остао је нијем за ову осјетљиву тему. До објављивања овог текста није се огласио.

Синиша Каран

Република Српска

Каран: Случај Миодраг Малић животно опасан преседан по БиХ

Јавност неће сазнати ни став Бранка Блануше, предсједника СДС-а, који је позван да коментарише све, осим овога.

Све су то, по помирљивом рецепту, теме које нас раздвајају. Тако Малић преко ноћи поста добар за скуп (протест), али скуп за одбрану.

Додатну горчину изазива и чињеница да је на три године затвора Малића осудила Сена Узуновић, судиница која је осудила и предсједника Републике Српске Милорада Додика због непоштивања наметнутих закона Кристијана Шмита.

Јелена Тривић: Правда се дијели селективно, нарочито кад се суди Србима

“Дигнитет Суда БиХ очигледно више не постоји. Правда се дијели селективно, а нарочито кад се суди Србима”, рекла је проф. др Јелена Тривић, предсједница Народног фронта, поводом пресуде Миодрагу Малићу, који је на протесту опозиције 2022. године држао слику на којој су Радован Караџић и Ратко Младић.

67bf379b3d147 sena uzunovic

БиХ

Сена Узуновић наставља да суди Републици Српској

“Три године затвора због слике! Уз образложење да се ради, како Суд БиХ каже ‘изазивању националне, расне и вјерске мржње’. Миодраг Малић није ни ријеч рекао на поменутом митингу, није ни изговорио ништа што би изазвало дјело по којем му је суђено”, изјавила је Тривићева.

Како каже, још је апсурдније то што је суд поступао по пријави човјека из другог ентитета који је на телевизији гледао снимак митинга.

“Не уживо, него снимак! Да ли то значи да би се појављивање архивских видео снимака и фотографија Радована Караџића или Ратка Младића у неком документарном филму такође третирало као кривично дјело”, истакла је Тривићева.

sud bih ilu

БиХ

Из Суда БиХ поново траже уклањање Додика с мјеста предсједника странке

Тривићева је поставила питање да ли је ово порука Суда БиХ свим Србима да сутра сваки национални симбол може постати основ за суђење и затворску казну.

“Зар људи запослени у Суду БиХ не примјећују да већ скоро двије деценије не доприносе помирењу на овим просторима, него само продубљују мржњу и нетрпељивост међу конститутивним народима у БиХ? Јер да није тако, поставља се питање зашто се не суди ником ко у колонама око Бужима сваке године носи заставе ИСИЛ-а и друге заставе и обиљежја терористичких организација”, закључила је Тривићева.

