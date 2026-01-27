Logo
Додик: Скандалозна одлука Узуновићеве, предлажем свенародни митинг

СРНА

27.01.2026

15:00

Милорад Додик
Лидер СНСД-а Милорад Додик назвао је скандалозном пресуду Сене Узуновић која је осудила Миодрага Малића на три године затвора због дизања три прста и фотографија Радована Караџића и Ратка Младића, те предложио да се одржи свенародни митинг да се искаже противљење таквој одлуци.

Додик је истакао да Узуновићева, судија Суда БиХ, има ратни порив, да је то жена која је ратовала на другој страни, те да је донијела срамну пресуду.

"Сад јој неко дао судску моћ да она пресуђује. Невјероватно је да не смијете дигнути три прста. Да то као нешто вријеђа. То је традиционални српски поздрав", рекао је Додик новинарима у Јерусалиму.

Додик оцијенио је таква пресуда још један примјер скандалозне судске праксе усмјерене против Срба.

"Три године затвора. Зар они мисле да ће то неко допустити. Ја ћу предложити да се сви окупимо око овог случаја и одржимо велики свенародни митинг.

Поручио је да је ријеч о још једном примјеру разградње БиХ и поткопавања аутономије Републике Српске и идентитета српског народа.

Напоменуо је да је Узеновићева била командант, односно члан ратног штаба под чијом су ингеренцијом побијени Срби у Брадини а она ништа није предузела, иако је била задужена за то да се злочинци казне.

"Чак шта више она је касније као судија судила њима и ослободила их", подсјетио је Додик.

Првостепеном пресудом Суда БиХ судија Сена Узуновић осудила је Миодрага Малића на три године затвора јер је, на опозиционом митингу у Бањалуци подигао три прста и држао фотографије Радована Караџића и Ратка Младића.

Милорад Додик

Сена Узуновић

