ЕКСКЛУЗИВНО: Обустављена истрага против директора ФЗО Дејана Кустурића!

Аутор:Огњен Матавуљ
27.01.2026
12:42
Коментари:0
Републичко јавно тужилаштво Републике Српске обуставило је истрагу против Дејана Кустурића, в.д. директора Фонда здравственог осигурања (ФЗО) Републике Српске, због наводне злоупотребе положаја приликом набавке респиратора за вријеме пандемије корона вируса, ексклузивно сазнаје АТВ.
Истрага је обустављена 30. децембра 2025. јер, како наводе у тужилаштву, није прикупљено довољно доказа да би се против Кустурића подигла оптужница.
”Тужилаштво је утврдио да током истраге није прикупљено довољно доказа да би се подигла оптужница против осумњиченог, због чега је донесена наредба да се истрага против осумњиченог Дејана Кустурића обустави. На основу Закона о кривичном поступку Републике Српске, истрага се може поново отворити уколико се прибаве нови докази који указују да постоје основи сумње да је учињено кривично дјело”, рекла је за АТВ секретар Републичког јавног тужилаштва Драгица Тојагић.
У тужилаштву наводе да су током истраге спровели потребна вјештачења, саслушали више свједока и прибавили бројне материјалне доказе како би утврдили да ли је Кустурић у поступцима јавних набавки, које је за вријеме ванредног стања проводио ФЗО, искористио свој службени положај или овлашћење или прекорачио границе свог службеног положаја или овлашћења, како би себи или другом прибавио корист.
”Чињеница, која је утврђена током истраге, да респиратори модела PA700B и ЈX100 нису кориштени у здравственим установама, била је основ да се истрага усмјери у правцу евентуалне злоупотребе осумњиченог у набавци ових респиратора”, истакла је Тојагић.
Хроника
Тужилаштво: Од набављених 165 респиратора, 85 није за употребу!
Појашњава да је у том дијелу тужилаштво наредило два вјештачења. Једно је радио вјештак одговарајуће специјалности биомедицинског инежењеринга Верификационог лабораторија ”Верлаб” д.о.о Сарајево, док је друго вјештачење повјерено проф. др Ернесту Иаданзу из Италије.
”Верификациони лабораториј ”Верлаб” извршио је непосредни преглед респиратора у установама којима су достављени, те је на лицу мјеста, тестирао уређаје, како би се утврдило да ли се могу користити за лијечење. Наведена институција се децидно изјаснила да су сви наведени уређаји, респиратори, модел ЈX100 нижег технолошког нивоа, с обзиром да кориштење пнеуматског погона и аналогне контроле нуди основне техничке значајке и мању прецизност контроле параметара. Модел PA700B је респиратор средњег технолошког нивоа, с обзиром на кориштење пнеуматског погона и комбиноване електронске и аналогне контроле. Оба задовољавају све параметре у складу са Правилником о мјеритељским и техничким захтјевима за респираторе и анестезиолошке машине”, истиче Тојагићева.
Република Српска
ФЗО: Ниједна болница није вратила респиратор, поново би доносили исте одлуке
Имају у виду да су одређени сертификати били спорни проф. др Ернесто Иаданза је у свом вјештачењу, које је рађено на основу документације с којом је располагао, навео да наведени респиратори нису погодни за лијечење обољелих од Ковида-19, због недостатка гаранција о сигурности и перформансама.
”Исти није вршио преглед и техничка мјерења уређаја како би провјерио перформансе које уређаји посједују и који се налазе на сертификатима, те није могао потврдити да уређаји служе искључиво за лијечење ковида”, каже Тојагић.
Имајући у виду чињеницу да проф. др Ернесто Иаданза није вршио непосредни преглед респиратора, већ је анализирао достављену документацију, док је Верификациони лабораториј ”Верлаб” д.о.о. Сарајево сваки респиратор непосредно прегледао, тестирао и извршио потребна мјерења, односно извршио верификацију на основу Правилника о мјеритељским и техничким захтјевима за респираторе и анестезиолошке машине, тужилаштво је утврдило да након детаљне истраге није прибавило нити један доказ да је осумњичени Дејан Кустурић у инкриминисано вријеме знао или могао знати или да је био свјестан или могао бити свјестан квалитета спорних респиратора.
Хроника
СИПА претреса ФЗО Републике Српске, на мети Дејан Кустурић
”Потребно је напоменути и да је Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ приликом давања сагласности за увоз респиратора цијенила и прописане услове у погледу квалитета респиратора, те је утврдила да респиратори испуњавају све услове прописане Правилником о производњи и промету на велико медицинских средстава”, наглаша Тојагић.
Када су у питању медицински уређаји ”Breathcare PAP - Positive Airway Pressure Units YH730” за који је током истраге утврђено да се није користио током лијечења обољелих пацијената проф. др Иаданза се недвосмислено изјаснио да се овај уређај може безбједно и ефикасно користити код пацијената обољелих од Ковид-19.
”Тужилаштво је током истраге извршило анализу и цјелокупне финансијске документације, рачуна осумњиченог и повезаних лица током које није утврдило токове новца који би указивали на примање било какве противправне имовинске користи у вези са предметном набавком, односно било какво коруптивно понашање осумњиченог Кустурића”, истакла је Тојагић.
Хроника
АТВ сазнаје: Завршен претрес у ФЗО, Кустурић није ухапшен
Подсјетимо, по налогу тужилаштва СИПА и МУП Српске су у октобру 2024. године спровели акцију ”Луна” током које су претресени Фонд здравственог осигурања РС, Кустурићева приватна имовине, те просторије фирме ”Медиетика” и њеног бившег директора Жељка Бабића, који је са ФЗО закључио уговоре о набавци респиратора. Према доступним информацијама набављено је укупно 165 респиратора по цијени од 12,9 милиона марака. Тужилаштво је раније саопштило да се од тога чак 85 респиратора не користи за лијечење пацијената.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч7
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч2
Најновије
Најчитаније
13
11
13
11
13
10
13
04
13
00
Тренутно на програму