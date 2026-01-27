Делегација Српске са патријархом Теофилом Трећим

Извор:
Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник СНСД-а Милорад Додик састали су се Његовом светости патријархом јерусалимским Теофилом Трећим.
У послијеподневним часовима биће одржан састанак са Бенијамином Зумером, генералним директором за корпоративне послове и заједничка улагања у компанији Chevron Mediterranean Limited.
Састанак са послаником Кнесета из странке Нова нада Зеевом Елкином планиран је за сутра, а потом и састанак са израелским премијером Бењамином Нетанјахуом.
У наставку посјете, предвиђени су састанци са министром за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихајем Чиклијем и министром енергетике и инфраструктуре Ели Коеном.
Предсједник Кнесета Амир Охана ће у четвртак, 29. јануара, на свечаној церемонији уручити предсједнику СНСД-а Милораду Додику веома значајно признање медаљу за његовање добрих односа са Израелом - "Jabotinsky Prize for Liberty".
Након свечане церемоније, делегација Републике Српске састаће се са министром спољних послова Израела Гидеоном Саром.
