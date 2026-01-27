Logo
Large banner

Цвијановић: Републику Српску у Јерусалиму препознају као пријатеља

27.01.2026

07:04

Коментари:

0
Цвијановић: Републику Српску у Јерусалиму препознају као пријатеља
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је вечерас да је изузетно значајно што су на Међународној конференцији о борби против антисемитизма у Јерусалиму Република Српска и лидер СНСД-а Милорад Додик препознати као пријатељи.

"Међународна конференција о борби против антисемитизма у Јерусалиму. Важан догађај, важна тема, а важно је и то што се Република Српска и Милорад Додик на оваквим мјестима препознају као пријатељи", навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".

Цвијановићева је додала да аплаузи у Израелу далеко одјекују.

У Међународном конгресном центру у Јерусалиму вечерас је отворена велика Међународна конференција о борби против антисемитизма, којој као гост присуствује делегација Републике Српске предвођена вршиоцем дужности предсједника Републике Аном Тришић Бабић и предсједником СНСД-а Милорадом Додиком.

Лидер СНСД-а Милорад Додик поздрављен је великим аплаузом на конференцији, а најавио га је израелски министар за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихаи Чикли.

Подијели:

Тагови:

Жељка Цвијановић

Jerusalim

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово име је Огњен Амиџић дао кћерки

Сцена

Ово име је Огњен Амиџић дао кћерки

8 ч

0
Ко је угасио свјетло у Берлину? Влада нуди милион евра за било какву информацију

Свијет

Ко је угасио свјетло у Берлину? Влада нуди милион евра за било какву информацију

8 ч

0
Млијечни производи који су најштетнији по здравље

Здравље

Млијечни производи који су најштетнији по здравље

8 ч

0
Како правилно очистити стаклена врата рерне

Савјети

Како правилно очистити стаклена врата рерне

8 ч

0

Више из рубрике

Додик: Српска се са дубоким пијететом односи према жртвама Холокауста

Република Српска

Додик: Српска се са дубоким пијететом односи према жртвама Холокауста

11 ч

3
Минић: Уставни суд ниједном одлуком није довео у питање одлуке Владе Српске

Република Српска

Минић: Уставни суд ниједном одлуком није довео у питање одлуке Владе Српске

11 ч

0
Цвијановић: Република Српска памти жртве Холокауста

Република Српска

Цвијановић: Република Српска памти жртве Холокауста

11 ч

1
Додик у Јерусалиму са Чиклијем, Левијем и Бибасом

Република Српска

Додик у Јерусалиму са Чиклијем, Левијем и Бибасом

11 ч

16

  • Најновије

  • Најчитаније

07

12

Зашто је Свети Сава школска слава? Многи не знају причу о првом српском просветитељу

07

04

Цвијановић: Републику Српску у Јерусалиму препознају као пријатеља

07

01

Нови окидач за хаос? Трампов "цар граница" преузима Минеаполис

06

54

АТВ јутро, 27.01.2026.

22

58

Ко је угасио свјетло у Берлину? Влада нуди милион евра за било какву информацију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner