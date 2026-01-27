Цвијановић: Републику Српску у Јерусалиму препознају као пријатеља

27.01.2026
07:04
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је вечерас да је изузетно значајно што су на Међународној конференцији о борби против антисемитизма у Јерусалиму Република Српска и лидер СНСД-а Милорад Додик препознати као пријатељи.
"Међународна конференција о борби против антисемитизма у Јерусалиму. Важан догађај, важна тема, а важно је и то што се Република Српска и Милорад Додик на оваквим мјестима препознају као пријатељи", навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".
Цвијановићева је додала да аплаузи у Израелу далеко одјекују.
У Међународном конгресном центру у Јерусалиму вечерас је отворена велика Међународна конференција о борби против антисемитизма, којој као гост присуствује делегација Републике Српске предвођена вршиоцем дужности предсједника Републике Аном Тришић Бабић и предсједником СНСД-а Милорадом Додиком.
Лидер СНСД-а Милорад Додик поздрављен је великим аплаузом на конференцији, а најавио га је израелски министар за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихаи Чикли.
