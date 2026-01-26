Додик: Српска се са дубоким пијететом односи према жртвама Холокауста

26.01.2026
Република Српска се са дубоким пијететом односи према жртвама Холокауста.
"На Међународни дан сјећања на жртве Холокауста на Палати предсједника Републике исписан је број 6.000.000, који симболизује број страдалих Јевреја, и порука "Ми памтимо", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Република Српска се са дубоким пијететом односи према жртвама Холокауста. На Међународни дан сјећања на жртве Холокауста на Палати предсједника Републике исписан је број 6.000.000, који симболизује број страдалих Јевреја, и порука "Ми памтимо"!#WeRemember pic.twitter.com/jGCgMUodAP— Милорад Додик (@MiloradDodik) January 26, 2026
