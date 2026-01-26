Logo
Додик: Српска се са дубоким пијететом односи према жртвама Холокауста

26.01.2026

20:07

Коментари:

2
Додик: Српска се са дубоким пијететом односи према жртвама Холокауста
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Република Српска се са дубоким пијететом односи према жртвама Холокауста.

"На Међународни дан сјећања на жртве Холокауста на Палати предсједника Републике исписан је број 6.000.000, који симболизује број страдалих Јевреја, и порука "Ми памтимо", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Таг:

Милорад Додик

Коментари (2)
