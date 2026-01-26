Додик у Јерусалиму са Чиклијем, Левијем и Бибасом

26.01.2026
19:49
Коментари:14
Лидер СНСД-а Милорад Додик сусрео се у Јерусалиму, током предавања о јеврејском филозофу и писцу Заеву Јаботинском, са Амихајем Чиклијем, министром за дијаспору и борбу против антисемитизма, с којим је разговарао о важности очувања идентитета народа и одлучне борбе против мржње у савременом свијету.
Додик се сусрео и са Мошеом Левијем, херојем Израела, наводећи да је овај сусрет подсјетник на снагу појединца који брани свој народ и своју земљу када је то најпотребније.
"Такви људи су темељ сваке државе која жели да опстане", написао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Додик је разговора и са Хаимом Бибасом, градоначелником Модина и предсједником заједнице локалних самоуправа Израела. Истакао је да је разговор са Бибасом отворио простор за јачање сарадње међу локалним заједницама и размјену искустава у развоју градова и подршци породицама.
"Република Српска и Израел дијеле вриједности очувања идентитета, поштовања традиције и права народа да живе слободно и сигурно на својој земљи", поручио је Додик.
Током предавања "Ze'ev Jabotinsky Lecture", којем сам присуствовао у Јерусалиму, сусрео сам се с Амихајем Чиклијем, министром за дијаспору и борбу против антисемитизма, и разговарали смо о важности очувања идентитета народа и одлучне борбе против мржње у савременом свијету.… pic.twitter.com/jZQ6oev4xS— Милорад Додик (@MiloradDodik) January 26, 2026
