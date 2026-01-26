Logo
Додик у Јерусалиму са Чиклијем, Левијем и Бибасом

26.01.2026

19:49

Коментари:

14
Фото: Milorad Dodik/X

Лидер СНСД-а Милорад Додик сусрео се у Јерусалиму, током предавања о јеврејском филозофу и писцу Заеву Јаботинском, са Амихајем Чиклијем, министром за дијаспору и борбу против антисемитизма, с којим је разговарао о важности очувања идентитета народа и одлучне борбе против мржње у савременом свијету.

Додик се сусрео и са Мошеом Левијем, херојем Израела, наводећи да је овај сусрет подсјетник на снагу појединца који брани свој народ и своју земљу када је то најпотребније.

"Такви људи су темељ сваке државе која жели да опстане", написао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додик је разговора и са Хаимом Бибасом, градоначелником Модина и предсједником заједнице локалних самоуправа Израела. Истакао је да је разговор са Бибасом отворио простор за јачање сарадње међу локалним заједницама и размјену искустава у развоју градова и подршци породицама.

"Република Српска и Израел дијеле вриједности очувања идентитета, поштовања традиције и права народа да живе слободно и сигурно на својој земљи", поручио је Додик.

Коментари (14)
