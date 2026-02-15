Огласила се Каја Остојић: Ево у каквом је стању њен муж након удеса

15.02.2026
22:00
Милош Чујовић, супруг пјевачице Катарине Каје Остојић, доживио је вечерас саобраћајну незгоду на Златибору.
Како преносе домаћи медији, до инцидента је дошло у близини тунела.
Супруг пјевачице је према сазнањима Телеграфа био у колима али је њихов возач возио.
Будући да је пјевачица наступала у Златибору кренули су по њу, а возило које је било испред њих ударило је у банкину, због чега они нису стигли да прикоче па су ударили у њега.
- Сви смо добро, Богу хвала, и то је једино што у овом тренутку могу да кажем. Мој супруг је са возачем пошао из Ужица по мене на Златибор, гдје сам наступала, и десила се незгода у којој нико није повријеђен, а крива је друга страна. Полиција ради свој дио посла. Мој супруг није возио, и ја нисам била у возилу, али смо доживјели огроман стрес.
Према првим информацијама, припадници саобраћајне полиције убрзо су стигли на лице мјеста како би обавили увиђај. Због ове незгоде, саобраћај на тој дионици пута привремено се одвијао успорено.
