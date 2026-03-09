Вожња с климом скупља него што мислите: Ево колико расте потрошња

Аутор:АТВ
Њемачки аутоклуб (АДАЦ) провео је истраживање колико укључен клима уређај у аутомобилу утиче на потрошњу горива.
Захваљујући модерним компресорима клима-уређаја, утицај на потрошњу горива и додатне трошкове полако пада а тест је показао просјечну додатну потрошњу од 10 до 15 одсто.
Како се наводи велики утицај на потрошњу горива има и подручје на којем возите аутомобил. У граду је повећана потрошња око 20 одсто, на отвореним цестама (просјечна брзина око 100 km/h) потрошња расте око шест посто, а када аутомобил ради у леру потрошња расте за великих 70 одсто.
За нижу потрошњу горива систем мора да регулише унутрашњу температуру што је независније могуће, тј. у начину рада Ауто, ако имате аутоматски клима-уређај. Односно такав начин рада је много бољи него да сами одређујете снагу дувања клима-уређаја, преноси Ревија ХАК.
