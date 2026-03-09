Logo
Гори кућа у Бијељини, ватрогасци се боре с ватром

АТВ

09.03.2026

19:08

Гори кућа у Бијељини, ватрогасци се боре с ватром

На породичној кући у Бијељини избио је пожар који гасе ватрогасци, речено је Срни у Ватрогасно-спасилачкој јединици.

Пожар је пријављен у 18.06 часова, а гасе га пет ватрогасаца са два возила.

За сада нема информација о узроцима и посљедицама пожара.

Ријеч је о породичној кући која се налази код кружног тока код "Фиса" на уласку у Бијељини из правца Србије.

пожар

Бијељина

