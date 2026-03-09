Гори кућа у Бијељини, ватрогасци се боре с ватром

Аутор:АТВ
На породичној кући у Бијељини избио је пожар који гасе ватрогасци, речено је Срни у Ватрогасно-спасилачкој јединици.
Пожар је пријављен у 18.06 часова, а гасе га пет ватрогасаца са два возила.
За сада нема информација о узроцима и посљедицама пожара.
Ријеч је о породичној кући која се налази код кружног тока код "Фиса" на уласку у Бијељини из правца Србије.
