Беба умрла чекајући Хитну помоћ: Друга трагедија у мање од мјесец дана

Пријевремено рођена беба преминула је у Јашију у Румунији док се чекало да стигне санитет Хитне помоћи који се заглавио у блату! Ово је друга трагедија у овом округу за мање од мјесец дана и све то због исте улице.
Према наводима, кола хитне помоћи су се заглавила у блату на окружном путу који, послије кише, изгледа као напуштена уличица. Рођаци младе мајке кажу да је новорођенче дисало, али је дијете издахнуло прије него што су стигли љекари.
Истичу да се идентичан сценарио одиграо крајем прошлог мјесеца, када су се друга кола хитне помоћи која је требало да дођу на интервенцију заглавила у блату на истом путу. Када су стигла, пацијенткиња је била већ била преминула.
Ана Марија (19), мајка преминуле бебе, добила је јаке контракције око 1 сат ујутру. Њена мајка је одмах позвала хитну помоћ. Обично би спасиоци требало да стигну у року од 30 минута. Међутим, два километра прије куће труднице, кола хитне помоћи су се заглавила у блату. Двије друге екипе су послате у помоћ алтернативним путевима.
"Родила је бебу, беба је била жива. Док је спасилачка екипа стигла овдје, у Мадашин, са инкубатором, дијете је већ било преминуло. Беба је живјела око четврт сата. Да је пут овдје био добар, кола хитне помоћи би стигла на вријеме. Због пута, нису могли уопште да спасу бебу", рекла је бака преминуле бебе.
Љекари су стигли на лице мјеста скоро сат и по након што је дата узбуна.
"Пронашли су бебу у кардио-респираторном застоју. Маневри реанимације су трајали 40 минута, према протоколу. Нажалост, беба је проглашена мртвом. Ништа више није могло да се учини. Пријевремено рођене бебе захтијевају посебне услове. Свака секунда је важна и зато екипе покушавају да стигну тамо што је брже могуће", рекао је Николај Пралеа, портпарол хитне помоћи.
Према свједочењу баке, као да сама траума превременог порођаја и тешког стања није била довољна, него је она морала да носи дијете љекарима на руке.
"Када је ауто дошао, заглавио се на пола пута. Ишла сам са дјететом у наручју јер су рекли: 'Госпођо, сиђите доле са мртвим дјететом, јер више не могу горе!'“, рекла је бебина бака.
Медији наводе да је тако жена (53) страдала крајем фебруара, јер возило није могло да се пробије због блата.
Како пишу медији, у питању је земљани пут, иако је означен као окружни пут. Дуг је отприлике шест километара. Током отапања снијега, готово је немогуће возити по њему.
"Ево грађанина коме је потребна дијализа и рекао је да не зна како да га носи, са колицима. Са колицима да га носи до кола хитне помоћи?!", рекао је локални становник, преноси Телеграф.рс.
Градоначелник Мадарјаца је очајан.
"Имати овакву ситуацију када људи гину због пута, нешто је што не можете замислити 2026. године. Поднијели смо безброј пријава. Седам, осам пријава, 10 годишње. Одговор који је стигао из префектуре је потврда да је пријава примљена и на томе се заврши", рекао је Дан Гебуца.
Пут је под бригом оних у Окружном вијећу. Власти се жале на недостатак средстава и обећавају да ће сљедеће недјеље почети са асфалтирањем пута.
"Пред техничком документацијом смо, поднијећемо све кораке, нажалост још увијек немамо изворе финансирања за модернизацију. Асфалт је милион евра по километру. Потребно ми је пет милиона евра за тај пут", рекао је Чипријан Чукан, директор ДЈАДП Јаши.
У Румунији је четвртина јавних путева прекривена каменом или земљом.
