Велико прољећно сређивање града Добој

Аутор:АТВ
09.03.2026
19:48
Коментари:0
Почело је велико прољећно уређења града Добоја у којем ће у наредних седам дана учествовати јавне установе, предузећа и школе.
Овој акцији, која ће прерасти у традицију, могу да се прикључе и грађани како би се подигла свијест о значају уређења животне средине.
Љепши и уређенији град - циљ је акције чишћења у Добоју.
Учествује велики број јавних предузећа, грађани, али међу највриједнијима су били ученици основних и средњих школа. За сваку прикупљену врећу смећа од града ће добити 100 КМ у сврху џепарца за екскурзију.
“Сматрам да је оваква акција и било који тип овакве акције стварно користан и надам се да ћемо одрадити један лијеп задатак“, рекла је ученица Јелена Благојевић.
"Стварно нам је драго, сви смо се покушали одазвати на ову акцију, иде пет одјељења из наше школе", додала је ученица Николина Јовановић.
Акција обухвата комплетно уређење града, укључујући одвоз крупног отпада, прања улица, те садњу и уређење зелених површина.
Биће уклоњено и око 20 дивљих депонија.
"По граду је направљена подјела по реонима, односно по уписном подручју сваке школе, односно оног гдје она датира,, ти ђаци имају тај реон за прикупљање смећа. Они кад те вреће прикупе контактирају комуналну и они их покупе и носе на депонију", истиче из Одјељења за стамбено комуналне послове града Добој Љубиша Којић.
До недјеље грађанима ће бити омогућено бесплатно одлагање отпада из домаћинстава.
"Ко хоће из својих домаћинстава, кућа да одложи било какав кабасти отпад који није превиђен да се одлаже поред контејнера, може се довести својим превозом", истакао је вршилац дужности директора Регионалне депоније Дамир Лукић.
Најважније је пробудити свијест код грађана да отпад не бацају на мјеста која за то нису предвиђена.
"Све и један дио града ће бити, да кажем, обиђен, прегледан, покупљено смеће и све постале активности поред тога, не само смеће и апелујем, позивам и грађане да се и они укључе", рекао је градоначелник Добоја Борис Јеринић.
Организатори очекују да ће заједничким радом служби, ученика и грађана Добој након ове акције бити још уреднији.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
2 д0
Градови и општине
2 д0
Најновије
Најчитаније
22
26
22
22
22
12
21
58
21
55
Тренутно на програму