Прољеће стиже, али и алергије: Ево како ублажити симптоме

Аутор:

АТВ

09.03.2026

19:36

Коментари:

0
Фото: АТВ

Ближи се прољеће, а с њим долази сезона алергија, са којима бројни људи имају проблема. Особе које су још одраније осјетљиве на неки од алергена би требало унапријед да се упознају са мјерама које могу смањити изложеност алергену, а тиме и ублажити симптоме.

Са порастом температура у ваздуху повећава се и концентрација полена, што многима узрокује алергије а самим тим и тегобе.

Ближи се прољеће и полако почиње сезона алергија, многи ће имати проблема са кихањем сврабежом очију и цурењем носа оно што је карактеристично за алергије је то да оне не заобилазе ни најмлађе.

Сезонске алергије најчешће узрокује повећана концентрација полена у ваздуху. Код особа које су осјетљиве симптоми се јављају сваке године али интензитет може варирати. Наш саговорник Никола, сваке године муку мучи пред прољеће.

„Зависи од године до године, некад буде неподношљиво да се не може боравити напољу некад немам чак симптоме у марту, први симптоми ми се јављају у априлу све зависи од године до године. Тегобе се једино могу поднијети ако се пије терапија али се мора бити опрезан јер су симптоми слични као код прехладе. Имамо кијавицу, свраб очију и грла“, рекао је Никола Здјелар.

Љекари упозоравају да се симптоми алергије често знају замијенити са другим обољењима и да нико није поштеђен. Свака четврта особа у развијеним земљама има неку од алергијских манифестација.

„Пацијенти се највише жале на осјећај свраба у носу, у очима, учестало кихање, затим и на теже тегобе, гушење, отежано дисање, осјећај свирања у грудном кошу, присуство сувог кашља, неки пацијенти имају и промјене на кожи. Алергије не штеде ни дјецу. Могу се јавити у било које животно доба, буквално од новорођенчади до адолесцената, средње и старије животне доби“, објаснила је специјалиста за плућне болести Тамара Менићанин Јаковљевић.

Превенција је здрав начин живота и јачање имунолошког система, видови су превенције код алергија. Иако многима звуче безазлене, ове болести се морају лијечити на адекватан начин и под надзором љекара.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

