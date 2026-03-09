Logo
Large banner

Шта се дешава у организму након прве јутарње кафе?

Аутор:

АТВ

09.03.2026

15:20

Коментари:

0
Шта се дешава у организму након прве јутарње кафе?
Фото: Jason Villanueva/Pexels

За многе људе јутро не може да почне без шољице кафе. Мирис свјеже скуване кафе многима је сигнал да је вријеме за нови дан, али мало ко размишља о томе шта се заправо дешава у организму чим попијемо први гутљај.

Већ у првих десетак минута кофеин улази у крвоток и почиње да дјелује на централни нервни систем. Управо зато се јавља осјећај будности, већа концентрација и налет енергије. Кафа може да помогне да се разбудимо и лакше започнемо дневне обавезе, преноси Пинк.

илу-ротација-19092025

Свијет

Мајка убила сина (14) и кћерку (11), па пресудила себи

Осим тога, кофеин подстиче лучење одређених хормона који могу да убрзају рад срца и благо подигну крвни притисак. Код већине људи овај ефекат је краткотрајан, али је довољно снажан да допринесе осјећају разбуђености и менталне спремности.

Занимљиво је и да кафа може да покрене варење, због чега многи људи након јутарње шољице осјећају потребу за одласком у тоалет. Овај ефекат је потпуно природан и повезан је са стимулацијом пробавног система.

Орхидеја

Савјети

Зашто би свако домаћинство требало да има орхидеју?

Ипак, стручњаци савјетују умјереност. Једна до двије шоље дневно могу имати позитиван ефекат на енергију и расположење, али претјеривање са кофеином може изазвати нервозу, несаницу и убрзан рад срца. Као и у свему, кључ је у равнотежи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кафа

hormoni

srce

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нед Пуховац

Република Српска

Пуховац: Најважније обезбиједити довољне количине горива за Републику Српску

4 ч

1
Напад Израела на Иран

Свијет

Израел уништио иранска складишта горива

4 ч

0
Цеца Ражнатовић

Сцена

Цеца коментарисала Цетинског: Какав логор, какви бакрачи

4 ч

0
Тадић: Оспоравање Канцеларије за међународну сарадњу је директан напад на Устав БиХ

БиХ

Тадић: Оспоравање Канцеларије за међународну сарадњу је директан напад на Устав БиХ

4 ч

0

Више из рубрике

bolest, zaraza, bolnica

Здравље

Дјевојчица имала честе главобоље, вртоглавице и мучнину: Љекари јој урадили крвну слику, па се шокирали

10 ч

0
Болница „Свети архиђакон Стефан, 9.јануар“ у Требињу

Здравље

Требиње: Успјешно урађени први захвати из области болести срца

1 д

0
Слаткиши

Здравље

Ови трикови ће вам помоћи да престанете јести када сте под стресом

1 д

0
Ilustracija: Stomak, bolovi

Здравље

Најјачи јутарњи напитак за цријева и јетру

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

03

Трагедија избјегнута за длаку: Дјечак (8) спасен са ауто-пута

18

58

Централне вијести, 09.03.2026.

18

56

Преминуо Немања Копривица

18

50

Умро познати пјевач из Мостара

18

42

Познати Србин помогао Зорици Брунцлик кад није имала ништа: Ево о коме се ради

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner