Шта се дешава у организму након прве јутарње кафе?

Аутор:АТВ
09.03.2026
15:20
Коментари:0
За многе људе јутро не може да почне без шољице кафе. Мирис свјеже скуване кафе многима је сигнал да је вријеме за нови дан, али мало ко размишља о томе шта се заправо дешава у организму чим попијемо први гутљај.
Већ у првих десетак минута кофеин улази у крвоток и почиње да дјелује на централни нервни систем. Управо зато се јавља осјећај будности, већа концентрација и налет енергије. Кафа може да помогне да се разбудимо и лакше започнемо дневне обавезе, преноси Пинк.
Свијет
Мајка убила сина (14) и кћерку (11), па пресудила себи
Осим тога, кофеин подстиче лучење одређених хормона који могу да убрзају рад срца и благо подигну крвни притисак. Код већине људи овај ефекат је краткотрајан, али је довољно снажан да допринесе осјећају разбуђености и менталне спремности.
Занимљиво је и да кафа може да покрене варење, због чега многи људи након јутарње шољице осјећају потребу за одласком у тоалет. Овај ефекат је потпуно природан и повезан је са стимулацијом пробавног система.
Савјети
Зашто би свако домаћинство требало да има орхидеју?
Ипак, стручњаци савјетују умјереност. Једна до двије шоље дневно могу имати позитиван ефекат на енергију и расположење, али претјеривање са кофеином може изазвати нервозу, несаницу и убрзан рад срца. Као и у свему, кључ је у равнотежи.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч1
Свијет
4 ч0
Сцена
4 ч0
БиХ
4 ч0
Здравље
10 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Здравље
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму