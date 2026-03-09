Цеца коментарисала Цетинског: Какав логор, какви бакрачи

Извор:
Телеграф
09.03.2026
14:41
Коментари:0
Балканска звијезда, Светлана Цеца Ражнатовић, појавила се данас, 9. марта, на снимању нове епизоде музичког такмичења "Звезде Гранда".
Цеца је на Кошутњак стигла око 14 часова, дотјерана и добро расположена, а прије уласка у студио поздравила је окупљене медије и дала кратку изјаву.
Одмах су је питали за пјевача Тонија Цетинског, који је јуче отказао концерт у Новом Саду у хали Спенс, наводећи да тај простор "код неких људи носи болне успомене из ратних 90-их".
Цеца је на то поручила:
- Ја немам проблем са Спенсом. Кад закажем иде 1,2, 3... - рекла је балканска звијезда кроз осмијех и додала:
- Први пут чујем за то. Какви логори, какви бакрачи? Сви су пјевали у том Спенсу и сад одједном... Не знам шта му је. Њему је српско тржиште било феноменално. Мислим да је он међу првима дошао у Србију и наступао, колико се сјећам. Српска публика га обожава. Шта се десило... Не знам. Гледаћемо расплет - поручила је Цеца.
Детаљније о афери Цетинског и отказивања концерта прочитајте ОВДЈЕ.
(Телеграф)
БиХ
42 мин0
Свијет
1 ч0
БиХ
1 ч0
Друштво
1 ч1
Сцена
4 ч2
Сцена
5 ч0
Сцена
7 ч1
Сцена
18 ч0
Најновије
Најчитаније
15
03
14
59
14
56
14
41
14
26
Тренутно на програму