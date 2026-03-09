Logo
Large banner

Цеца коментарисала Цетинског: Какав логор, какви бакрачи

Извор:

Телеграф

09.03.2026

14:41

Коментари:

0
Цеца Ражнатовић
Фото: Youtube/ screenshot

Балканска звијезда, Светлана Цеца Ражнатовић, појавила се данас, 9. марта, на снимању нове епизоде музичког такмичења "Звезде Гранда".

Цеца је на Кошутњак стигла око 14 часова, дотјерана и добро расположена, а прије уласка у студио поздравила је окупљене медије и дала кратку изјаву.

Одмах су је питали за пјевача Тонија Цетинског, који је јуче отказао концерт у Новом Саду у хали Спенс, наводећи да тај простор "код неких људи носи болне успомене из ратних 90-их".

Цеца је на то поручила:

- Ја немам проблем са Спенсом. Кад закажем иде 1,2, 3... - рекла је балканска звијезда кроз осмијех и додала:

- Први пут чујем за то. Какви логори, какви бакрачи? Сви су пјевали у том Спенсу и сад од‌једном... Не знам шта му је. Њему је српско тржиште било феноменално. Мислим да је он међу првима дошао у Србију и наступао, колико се сјећам. Српска публика га обожава. Шта се десило... Не знам. Гледаћемо расплет - поручила је Цеца.

Детаљније о афери Цетинског и отказивања концерта прочитајте ОВДЈЕ.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови :

Светлана Цеца Ражнатовић

Цетински продаја карата Спенс

Тони Цетински отказао концерт

Toni Cetinski

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тадић: Оспоравање Канцеларије за међународну сарадњу је директан напад на Устав БиХ

БиХ

Тадић: Оспоравање Канцеларије за међународну сарадњу је директан напад на Устав БиХ

42 мин

0
Упозорење за Републику Српску због времена

Свијет

Отровни облак пријети и нама?! Честице из Ирана могу доћи и до нас

1 ч

0
Чланови Предсједништва са папом Лавом: Позвали га да посјети БиХ

БиХ

Чланови Предсједништва са папом Лавом: Позвали га да посјети БиХ

1 ч

0
Огласило се и Министарство: Раст цијена нафте до 60 фенинга, тржиште није угрожено

Друштво

Огласило се и Министарство: Раст цијена нафте до 60 фенинга, тржиште није угрожено

1 ч

1

Више из рубрике

Пјевач Тони Цетински

Сцена

Од лажне ковид потврде до срамног отказивања концерта: Ово су скандали Тонија Цетинског

4 ч

2
Ухапшена жена која је пуцала на Ријанину кућу: Нови детаљи инцидента

Сцена

Ухапшена жена која је пуцала на Ријанину кућу: Нови детаљи инцидента

5 ч

0
Мирјана Пајковић негирала снимак с одбјеглим убицом Дрецуном

Сцена

Мирјана Пајковић негирала снимак с одбјеглим убицом Дрецуном

7 ч

1
Елита 9, ријалити почео

Сцена

Стиже још једно изненађење у Елиту

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

03

Зашто би свако домаћинство требало да има орхидеју?

14

59

Пуховац: Најважније обезбиједити довољне количине горива за Републику Српску

14

56

Израел уништио иранска складишта горива

14

41

Цеца коментарисала Цетинског: Какав логор, какви бакрачи

14

26

Тадић: Оспоравање Канцеларије за међународну сарадњу је директан напад на Устав БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner