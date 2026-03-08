Стиже још једно изненађење у Елиту

Извор:
У суботу увече, након најгледанијег музичког такмичења „Пинкове звијезде“, у „Елити“ је одржана специјална емисија поводом Дана жена, 8. марта, у којој су такмичари пјевали пјесме својим љепшим половинама, пријатељицама и цимеркама.
Међутим, још једно изненађење је Велики шеф припремио љепшем полу. Наиме, у понедјељак, 9. марта, у Елиту ће ући водитељка Маша Михаиловић, а оно што ће се тада десити одушевиће такмичарке.
Маша ће у поподневном термину ући у Елиту како би такмичаркама подијелила поклоне које су добиле за Дан жена, тј. 8. март.
