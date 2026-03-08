Шта би значила нова блокада граница - колики губици пријете привреди

08.03.2026
Превозници земаља западног Балкана приморани су, како тврде, да поново блокирају теретне прелазе због ограниченог боравка професионалних возача на територији ЕУ, а ако до тога дође у заказано вријеме, 23. марта, посљедице и губици биће далеко веће него приликом обуставе рада крајем јануара.
Надлежни у ЕУ, наиме, дуже вријеме одбијају понуђене приједлоге из земаља западног Балкана којима би ријешили проблеме боравка професионалних возача у Шенгенској зони, а који им ствара фамозно правило 90/180.
Разлог за то лежи у чињеници да их земље ЕУ третирају као туристе што им оставља могућност да на територији Уније проведу 90 у 180 дана што многи „пробијају“ због природе посла и дужине тура.
Вишедневна блокада граничних прелаза према земљама Шенгена из јануара ове године није ријешила статус домаћих возача на европским путевима већ су посљедњих дана интензивирана хапшења возача и њихова депортације у БиХ и остале земље из окружења, а које нису чланице Уније због пробијања тих рокова.
Иако су превозници из БиХ, Србије, Црне Горе и Сјеверне Македоније, који су из револта блокирали прелазе 26. јануара, тражили од надлежних у Бриселу да професионални возачи имају посебан статус у односу на туристе, односно да буду изузети из правила 90/180, то им, упркос позитивним сигналима из ЕУ, није удовољено.
Превозници су због тога, на састанку пленума Конзорцијума логистика БиХ у суботу, у Матузићима код Добоја, одлучили да ће 23. марта блокирати све граничне прелазе, истрајни у захтјеви да се из правила о ограниченом броју дана изузме кабинско особље, односно возачи те да имају исти третман као пилоти, машиновође или капетани бродова.
Најава блокаде услиједила је након што је из Брисела речено да им рјешење могу понудити тек од јуна. Путнички саобраћај, како је поручено, неће бити блокиран, а протести неће престати све док се не испуне њихови захтјеви.
На састанку, између осталог, речено је да је одржан и регионални састанак са Србијом, Црном Гором, БиХ и Македонијом. Усаглашен је заједнички став о регионалном наступању на протестима.
- Ово више није ствар опстајања, није ствар напредовања, ово је борба за нашу егзистенцију. Ми нисмо свјесни као ни наши привредници као ни људи који нас окружују да је БиХ осуђена на пропаст оног момента кад ми станемо – казао је Никола Брковић који је члан Конзорцијума након састанка.
Највећи проблем је кажу правило 90/180 дана и враћање возача на граници са Хрватском.
- Хапшење, малтретирање возача. Хрватска је рекла да ће нам дати подршку у издавању визе, шта ћемо ми до издавања визе? Ми требамо сви да станемо, сваким даном се враћа од 20 до стотину возача. Путнички саобраћај неће бити блокиран. Увоз ће бити пуштен 72 сата, послије тога ће бити затворено све - изјавио је Зијад Шарић из Конзорцијума.
Предсједник Удружења друмских превозника Републике Српске Игор Бебен за „Глас“ каже да и даље постоји нада да ће Брисел прогледати и да неће бити потребе за новом блокадом граница.
- Ако у међувремену испуне наше захтјеве, неће бити блокаде. То је наш став. Визни систем је иза нас. Ми тражимо да професионални возачи буду изузети као кабинско особље. То би било најбоље рјешење – изјавио је Бебен.
Представници превозника очекују и тематску сједницу Савјета министара, на којој би требало да буду предузете неопходне мјере у рјешавању проблема. А проблем би, према упозорењима из привредног сектора, могао да буде још већи него с краја јануара.
- Разумијем у потпуности проблеме са којима се суочавају наши превозници. Уколико би поново дошло до блокада, сигурно би посљедице биле далеко веће него у ранијем периоду када су наши извозници имали доста плаћених пенала, пољуљан углед код својим партнера. Код неких компанија могло би доћи и до преиспитивања наставка инвестиција - рекао је за „Глас“ предсједник Привредне коморе Горан Рачић.
О проблемима који прате БиХ као и озбиљним поремећајем у међународном друмском транспорту свакодневно упозоравају из Конзорцијума „Логистика БиХ“. Забиљежено је да је у једном дану са граничних прелаза враћено више од 100 камиона, а око 2.000 тона робе је остало заробљено у транспорту без могућности испоруке на тржиште Европске уније.
Највећи проблеми су забиљежени на сјеверним прелазима уз Саву, који су и кључни излазни правци за робу из БиХ ка ЕУ.
Конзорцијум „Логистика БиХ“, који окупља превознике из Српске и ФБиХ, је половином фебруара објавио је проглас и тим путем затражио конкретне одлуке те рјешење од институција с циљем рјешавања проблема које имају превозници у БиХ и региону.
Представници професионалних возача су упозорили посланике и делегате у Парламентарној скупштини БиХ да немају више времена и да су потребни хитни закључци надлежних институција те заједнички став парламената из региона који ће бити основ за дипломатску акцију према Бриселу.
- Ово мора бити питање државног консензуса – писало је, између осталог, у прогласу.
