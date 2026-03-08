Logo
Дјеца у Ирану спаљују дрес Лионел Месија, ево и због чега

08.03.2026

19:55

Дјеца у Ирану спаљују дрес Лионел Месија, ево и због чега
Фото: Printscreen/Instagram

Лионел Меси прије неколико дана био је у Бијелој кући заједно с екипом Интера из Мајамија, која је као првак МЛС-а примљена код америчког предсједника Доналда Трампа. Током церемоније Меси је био у центру пажње, а Трампу је уручио и персонализовани дрес Интера с бројем 47.

Убрзо након тога на друштвеним мрежама почео је кружити снимак који је подијелио налог Клеш Репорт, уз тврдњу да приказује д‌јецу у Ирану како пале Месијеве дресове. Видео се веома брзо проширио интернетом и изазвао бројне реакције.

Месијева посјета изазвала је додатну пажњу и зато што је Трамп током догађаја говорио и о америчким војним операцијама против Ирана, па је цијела церемонија добила и политичку димензију која је далеко надмашила спортски повод самог пријема.

Лионел Меси

Фудбал

Побјеснио због питања: Аргентинац упитан о посјети Доналду Трампу, па се наљутио

