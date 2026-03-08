Logo
Америка разматра копнени удар на Иран

Курир

08.03.2026

Америка разматра копнени удар на Иран
Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Неименовани извори су за катарску Ал Џазиру рекли да Сједињене Америчке Државе тренутно разматрају слање трупа на Иран.

Одмори су отказани, поједини тренинзи су одложени, а војници пролазе кроз преквалификацију, што сугерише да постоје планови за случај да врховна команда одлучи о копненој интервенцији.

То би могло да се реализује кроз инвазију великих размјера, мада аналитичари сматрају да би то захтијевало око пола милиона војника, које САД можда не могу брзо да премјесте у регион.

Друга опција су специјалне операције копнених снага, о чему се интензивно говори у посљедња 48 сати, гдје би елитне јединице биле коришћене првенствено за осигуравање иранских залиха обогаћеног уранијума.

Такав напад је у овом тренутку, јасно, неизводљив, дијелом и због континуираног бомбардовања Ирана које је у току.

Ситуација на терену је превише компликована, али ово остаје опција коју би Бијела кућа могла да искористи уколико одлучи да ваздушну операцију прошири на копнену.

