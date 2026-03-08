Њемачке службе на опрезу: Иран би могао напасти циљеве у Њемачкој

Аутор:АТВ
08.03.2026
17:44
Иранске службе и раније су дјеловале по Њемачкој, на примјер шпијунирајући активисте из дијаспоре. Стручњаци се сада боје и удара на синагоге или јеврејске школе. Но конкретних пријетњи још нема, пише „Дојче веле“.
Службе држе стање под надзором, рекао је неколико дана након избијања рата Александар Добриндт, њемачки министар унутрашњих послова. Овај политичар баварске Хришћанско-социјалне уније (ЦСУ) споменуо је „апстрактну пријетњу“.
Другим ријечима, нема конкретних планова, или барем службе не знају за њих, за било какву врсту иранске одмазде против Њемачке или терористички напад.
Служба за заштиту уставног поретка упозорила је, брзо након што су прве америчке и израелске бомбе пале на Иран, да би јеврејске школе и синагоге у Њемачкој могле бити мета „разних мјера одмазде“.
Осим тога, и дипломатска представништва у Њемачкој или војне базе. Могућим циљем сматрају се и ирански опозиционари који живе у Њемачкој. Они су, каже Служба, деценијама на мети праћења, пријетњи или чак отмица од стране иранских тајних служби.
У сјећање долази трагична судбина њемачко-иранског држављанина Џамшида Шармахда. Он је дуго живио у Америци и био активан у монархистичкој организацији Тондар, која је наводно изводила нападе у Ирану.
Шармахда су иранске службе отеле током путовања у Дубаи 2020. године, након чега му је била изречена смртна казна. Наводно је умро у затвору прије погубљења.
Сада би, сматрају стручњаци, дуги прсти одмазде могли бити опасни и за људе који немају такве везе с Ираном.
„Посебно након убиства иранског врховног вође Алија Хамнеија може се рачунати да ће Иран искористити своје мреже овдје како би извршио терористичке ударе на јеврејске и израелске институције“, каже Феликс Клајн, повјереник њемачке владе за борбу против антисемитизма.
Сличну могућност види и Омид Ноурипур, познати политичар Зелених који је рођен у Техерану. Каже да су иранске службе у стању да изврше нападе у Њемачкој или другдје у Европи. „Иранци су у прошлости увијек отворено пријетили тиме“, рекао је Ноурипур.
Њемачке службе су иранске колеге ставиле под повећало још почетком године, након што су у Ирану крваво угушени масовни протести. Јер и у Њемачкој су се многи људи иранског поријекла солидарисали с протестима у старој домовини.
Служба за заштиту уставног поретка у одговорима на питања „Дојче велеа“ каже да иранске службе против дисидентских организација или појединаца у дијаспори спроводе „шпијунирање, дискредитацију, пријетње“, па и „насиље“.
У фебруару се у једном извјештају тврдило да је уочена група која је „инфицирала“ електронске комуникације Иранаца у егзилу. На мети шпијунаже били су активисти, новинари и правници.
„Нападају се приватне имејл адресе и профили на друштвеним мрежама људи из дијаспоре“, појашњава Служба за заштиту уставног поретка. Иранске службе тако могу израдити „профиле кретања“, скицирати свакодневни живот мета и открити њихове приватне и пословне контакте.
Иако конкретних пријетњи тренутно нема, сви су сагласни: вјероватноћа неке иранске акције у Њемачкој само је порасла.
