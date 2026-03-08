Logo
Трамп поручује да сљедећи ајатолах неће дуго потрајати без његовог одобрења

08.03.2026

17:27

Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Доналд Трамп, предсједник Сједињених Америчких Држава, изјавио је данас, 8. марта да сљедећи врховни вјерски вођа Ирана (ајатолах) "неће дуго трајати" без његовог одобрења.

Мораће да добију одобрење од нас. Ако не добију одобрење од нас, неће дуго трајати. Желимо да се увјеримо да не морамо да се враћамо у Иран сваких 10 година, рекао је Трамп у интервјуу за Еј-Би-Си њуз.

Иран планирао да преузме Блиски исток

Образлажући зашто су САД кренуле у рат против Ирана Доналд Трамп је рекао да је “Иран планирао да преузме читав Блиски исток” због чега је он предложио да их у томе спријечи.

Према његовим ријечима у тренутку када се Иран спрема за копнену инвазију САД, Америка неће прихватити ништа мање од безусловне предаје Ирана.

Трамп је прошле нед‌јеље рекао током разговора са новинарима да ће рат са Ираном трајати само четири до пет нед‌јеља, али данас је изјавио да не жели да предвиђа колико ће рат трајати нагласивши да се операције одвијају “брже него што је планирано”.

– Никада не предвиђам. Све што могу да кажем је да смо испред рока и у погледу смртоносности и у погледу времена – рекао је Трамп, преносе Независне.

Цијена нафте “мали проблем”

У интервјуу за Еј-Би-си њуз Трамо је одбацио све бројније критике због пораста цијена нафтних деривата оцијенивши да је то “мали проблем”.

– То је мали проблем. Морали смо да идемо овим заобилазним путем. Али лијепо је то што смо потопили 44 њихова ратна брода. Уништили смо цјелокупно њихово ратно ваздухопловство. Уништили смо све њихове системе комуникација. Њихови противваздушни системи су нестали – рекао је Трамп.

Могли би уништити мјеста са уранијумом

Један високи званичник Трампове администрације рекао је новинарима прошле недеље да је Иран обогатио довољно уранијума за производњу атомског оружја у року од 10 дана или мање, наводећи да је се велики дио уранијума налази на локацијама у Натанзу, Исфахану и Фордову, бомбардованим током операције Поноћни чекић.

– У теорији, ако бисмо имали физичку контролу над том територијом, ако бисмо имали физичку контролу над тим мјестима гд‌је се налази уранијум, могли бисмо послати наше људе и уништити га на лицу мјеста – рекао је званичник.

Ипак, неки од предсједникових дугогодишњих присталица постављали су незгодна питања о војној операцији САД у Ирану, али Трамп је негирао да је било било каквог отпора у његовој гласачкој бази.

– Популарност је већа него икад. То је права мага ствар коју радимо – рекао је Трамп.

