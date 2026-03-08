Logo
Мајка и кћерка погинуле у стравичној несрећи код Шапца!

Извор:

Танјуг

08.03.2026

17:05

Коментари:

0
саобраћајна несрећа у шапцу погинуле мајка и кћерка
Фото: Facebook/Šabačke Vesti

Мајка и кћерка погинуле су данас у саобраћајној несрећи у околини Шапца, а двије особе су повријеђене.

Како Тан‌југ сазнаје, око 14.30 сати дошло је до директног судара када је један од аутомобила обилазио други аутомобил и прешао у супротну траку.

Мајка и ћерка које су се налазиле у возилу марке "голф" су подлегле повредама на лицу мјеста, док су двије особе из "аудија", мушкарац и жена, превезене у болницу у Шапцу.

Салих Хабиб

Друштво

Има 28 година, троје д‌јеце и кредит: Смислио је начин да заради и прехрани породицу, а купци му долазе чим изнесе робу

Према првим информацијама повријеђени нису животно угрожени.

На лицу места припадници полиције и тужилац Основног јавног тужилаштва у Шапцу врше увиђај.

Šabac

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
