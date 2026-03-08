Мајка и кћерка погинуле у стравичној несрећи код Шапца!

Извор:
Мајка и кћерка погинуле су данас у саобраћајној несрећи у околини Шапца, а двије особе су повријеђене.
Како Танјуг сазнаје, око 14.30 сати дошло је до директног судара када је један од аутомобила обилазио други аутомобил и прешао у супротну траку.
Мајка и ћерка које су се налазиле у возилу марке "голф" су подлегле повредама на лицу мјеста, док су двије особе из "аудија", мушкарац и жена, превезене у болницу у Шапцу.
Према првим информацијама повријеђени нису животно угрожени.
На лицу места припадници полиције и тужилац Основног јавног тужилаштва у Шапцу врше увиђај.
