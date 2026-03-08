Logo
Ивица Дачић излази на кућно лијечење

Извор:

Курир

08.03.2026

14:55

Коментари:

0
Ивица Дачић прикључен на апарате, животно угрожен
Фото: TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE/bs

Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић сутра ће изаћи из болнице на кућно лијечење.

Министар Ивица Дачић се налази у болници од 25. фебруара, када је хоспитализован због обостране упале плућа, пише Курир.

Исте вечери министар је интубиран и прикључен на апарате за дисање, а уз помоћ потпоре за дисање је дисао све до 2. марта када је скинут са респиратора.

Истог дана када је скинут са респиратора, министар здравља Златибор Лончар изјавио је да је здравствено стање министра унутрашњих послова и предсједника Социјалистичке партије Србије боље него што је било, додајући да има разлога за оптимизам, али и да се настављају мјере интензивног лијечења и терапије.

"Његово тренутно стање је боље него што је било, што нам даје разлог за оптимизам. Оно што је битно, да предстоји још много рада, настављају се мјере интензивног лијечења и примене интензивне терапије. То је оно што ћу рећи у овом моменту, а људи који га лече ће то подробније објаснити у току дана", рекао је Лончар новинарима након обиласка здравствене станице Кумодраж-1, огранка Дома здравља Вождовац.

